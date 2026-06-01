El rincón de este municipio del norte de Gran Canaria que apuesta por la cocina canaria con toques creativos
El establecimiento abrió recientemente en el norte de la isla y ofrece recetas tradicionales con toques personales
El municipio de Agaete cuenta con una propuesta gastronomía que ya ha conquistado a vecinos y visitantes. Se trata de Restaurante Calle Larga, un establecimiento que ha abierto sus puertas recientemente y en su carta ofrece productos canarios y recetas tradicionales con toques creativos y personales.
Tradición y creatividad en cada bocado
El establecimiento cuenta con una propuesta gastronómica que ofrece productos locales con toques creativos que conquista a los comensales. El queso ahumado con mermelada de mango y pistacho es un planto que representa la experiencia culinaria que ofrece el local.
También destacan elaboraciones como la ensaladilla caramelizada con langostinos, los huevos rotos con batata frita y jamón ibérico o las albóndigas en salsa teriyaki, que reflejan la intención del restaurante de fusionar tradición y cocina contemporánea.
Productos locales
En su carta se pueden encontrar diferentes productos característicos de la gastronomía canaria. Entre sus propuestas se encuentran las tradicionales papas arrugadas acompañadas de mojo rojo de almendras y mojo verde.
Uno de los platos que destaca en su carta es la carne de cochino, una receta que apuesta por los sabores tradicionales de las islas o los tacos crujientes de pescado con salsas caseras.
Par quienes buscan opciones mas contundente, el restaurante ofrece un cachopo perfecto para compartir o un solomillo uruguayo a la piedra que permite al cliente cocinarse a carne a gusto personal en la mesa.
Como broche final, la experiencia se completa con postres caseros como la mousse de gofio, un producto representativo de la gastronomía canaria, o el brownie acompañado de helado de caramelo saldado. Dos opciones perfectas para que los amantes del dulce culmine una comida o cena.
Horario y ubicación
Calle Larga se encuentra en la calle Concepción, 15, en el municipio de Agaete. Pese a su reciente apertura ya acumula algunas reseñas que lo han llevado a conseguir 4,9 estrellas en Google, una valoración que demuestra la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento.
Abre viernes de 19:00 a 00:30 horas y sábados amplía su horario ofreciendo servicio de almuerzos desde las 12:30 horas. Los domingos el establecimiento ofrece servicio de 12:30 a 17:00 horas. El resto de días el restaurante permanece cerrado por descanso del personal.
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