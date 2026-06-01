Romería de San Antonio en Mogán: "Es obligatorio ir ataviado con la vestimenta tradicional canaria; si no, se deberá permanecer fuera"

Las Fiestas Patronales de San Antonio “El Chico” 2026 en el casco histórico de Mogán arrancan este viernes 5 de junio con el repique de campanas en la Iglesia de San Antonio de Padua y el pregón de Pedro Rodríguez, vinculado durante 44 años al Bar El Laurel, según informa el Ayuntamiento de Mogán.

Cartel San Antonio El Chico 2026 / LP/DLP

La programación del primer día incluye también la apertura al público, a las 19:30 horas, de una exposición de vestimentas tradicionales canarias en un local bajo el Parque Nicolás Quesada, donde el pregón figura a las 20:30 horas.

El Festival Folclórico y la Noche Joven del viernes

ras el pregón, el consistorio sitúa a las 21:00 horas la celebración del XV Memorial Juan José Rodríguez Sánchez, con la participación de la Agrupación Folclórica Aduares (La Palma), Los Cantadores y la Agrupación Folclórica y Cultural El Mocán, entidad que impulsa el festival y la organización de la Romería-Ofrenda.

La velada se completa con la llamada “Noche Joven” en la plaza Sarmiento y Coto, con actuaciones de Alberto Déniz, Pedro Afonso y Aisho Ortega.

El acto mas esperado: La Romería - Ofrenda a San Antonio "El Chico"

El sábado se concentra uno de los actos principales: la Romería-Ofrenda a San Antonio “El Chico”. El Ayuntamiento concreta que la salida se sitúa en la zona de Los Llanos y que el recorrido discurre por la carretera general y las calles San José, Guardia Juan Martín Quesada y San Antonio de Padua hasta el Parque Nicolás Quesada, donde el Santo recibe la ofrenda y actúan agrupaciones del municipio y de la isla.

La misma comunicación municipal incluye la misa canaria del romero a las 19:30 horas en la Iglesia de San Antonio de Padua, cantada por la Parranda de las Escuelas Artísticas de Mogán. A continuación, la imagen del Santo sale hacia el parque, acompañada por la A.F. Sabinosa (El Hierro).

Carretas, parrandas y normas de vestimenta

En esta edición, el Ayuntamiento cifra en 16 las carretas participantes y detalla su orden: Ganado de cabras; Los Llanos; Los Navarros; Barranquillo Andrés y Soria; Playa de Mogán; La Humbridilla; Las Casillas; Molino de Viento; El Hornillo, El Palmito y El Cercado; La Vistilla; Veneguera; El Pueblo; Los Romeros; Los Artesanos; Los Tartaneros; y Los Parranderos. Entre los motivos anunciados figuran un frutero, un saco de papas, un catre de viento o un fumigador de insectos.

El Consistorio añade que cada carreta cuenta con el acompañamiento de agrupaciones folclóricas y parrandas y que, al finalizar la Romería, comienza el Baile de Taifas con la Parranda El Pajullo y la Parranda El Cura. Además, hacen hincapié en las recomendaciones para la romería con respecto a la vestimenta y a lo que se puede llevar o no durante el recorrido.

Recomendaciones para la romería 2026. / LP/DLP

Cortes, aparcamientos y servicio especial de guaguas

Para el desarrollo del evento, el Ayuntamiento comunica el cierre al tráfico del acceso al pueblo durante la tarde del sábado, con afección a la GC-200 entre Los Llanos y el área de Cruz Roja, y desvíos por la avenida de La Constitución, la subida Laurita y la calle El Drago.

También fija restricciones de estacionamiento desde las 8:00 horas en varias vías del casco como: la avenida de La Constitución y las calles San Antonio de Padua, La Galletana, Rincón de Mima, Guardia Juan Martín Quesada, San José y El Drago, y en zonas de tierra de Los Llanos y Los Pasitos, con excepciones señalizadas. Como alternativas, recomienda estacionamientos junto al cementerio, calles El Pino y El Mocán, además de la cancha del Complejo Deportivo Valle de Mogán hasta las 7:00 horas del domingo.

El Ayuntamiento informa de dos terrenos habilitados para asistentes, uno en El Cercado y otro junto al centro comercial de Playa de Mogán, y señala un servicio especial de refuerzo de Global entre el Puerto y Mogán casco desde las 16:00 horas del sábado hasta las 05:00 horas del domingo, con recogida a la altura del Archivo Municipal por el cierre de calles.

El consistorio cierra su llamamiento con un recordatorio: “entre las normas de participación de la romería destaca la obligación de ir ataviado con la vestimenta tradicional canaria” y, en caso contrario, pide permanecer fuera de los márgenes delimitados del recorrido.