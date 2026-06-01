Así será la misa del papa León XIV en Gran Canaria: varios idiomas, referencias a la migración y memoria del Atlántico

La visita del papa León XIV a Canarias ya tiene uno de sus documentos clave. El Vaticano ha publicado el misal oficial de la celebración prevista para el jueves 11 de junio de 2026 en Las Palmas de Gran Canaria, una misa que tendrá lugar en el Estadio de Gran Canaria y que estará marcada por varias referencias a la realidad migratoria, la pobreza y la memoria de quienes han perdido la vida en la ruta atlántica.

La ceremonia se celebrará con motivo de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, aunque más allá del contenido estrictamente religioso, el documento permite conocer algunos de los elementos que formarán parte de una de las citas más importantes de la visita papal al Archipiélago.

Entre ellos, destaca el uso de varios idiomas durante la oración de los fieles y la inclusión de peticiones vinculadas directamente con el contexto social de Canarias.

La misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria

La eucaristía se celebrará en el Estadio de Gran Canaria, convertido para la ocasión en el gran escenario de la visita del Papa a la isla. La celebración reunirá a fieles, autoridades eclesiásticas y representantes institucionales en uno de los actos centrales de la agenda del Pontífice en Canarias.

El documento recoge el desarrollo completo de la ceremonia, desde los ritos iniciales hasta la bendición final. También detalla las lecturas, las oraciones, los cantos y las intervenciones previstas durante la celebración.

Distintos idiomas durante la misa: español, inglés, francés y wolof

Uno de los aspectos más llamativos será la presencia de diferentes lenguas en la oración de los fieles. El misal incluye peticiones en español, inglés, francés y wolof, una lengua hablada principalmente en Senegal y Gambia. Incluir estos idiomas es para destacar los movimientos migratorios de Canarias y su posición geográfica.

Peticiones por los migrantes, los líderes de naciones y los necesitados

Las peticiones de la misa serán clave en la visita de Gran Canaria: Una de ellas estará dedicada a los educadores y a quienes trabajan en la formación de personas migrantes, con una referencia a la necesidad de promover oportunidades de aprendizaje, integración, desarrollo, trabajo digno y esperanza.

Además, el misal incluye una petición en wolof por los fallecidos y refugiados que han perdido la vida en las aguas del Atlántico, así como por sus familias. Este será uno de los momentos con mayor carga simbólica de la celebración, al conectar la misa con una realidad muy presente en Canarias durante los últimos años: la llegada de cayucos y pateras, y las tragedias humanas asociadas a esta ruta migratoria.

La ceremonia también incluirá peticiones de carácter internacional. En inglés se pedirá por los líderes de las naciones, con referencias a la justicia, el progreso de los pueblos, el fin de las guerras y la lucha contra el hambre. En francés, la oración estará dedicada a las personas pobres y necesitadas, con una mención a la dignidad humana y a la ayuda fraternal.

El obispo de Canarias junto al papa León XIV

El misal también recoge la participación de la Iglesia local en la celebración. En la parte final de la misa está previsto que el obispo de Canarias, José Mazuelos Pérez, dirija unas palabras de saludo al Santo Padre.

Con los detalles ya publicados por el Vaticano, la misa del 11 de junio en el Estadio de Gran Canaria se perfila como uno de los actos más significativos de la visita del Papa a Gran Canaria. La celebración tendrá una estructura religiosa, pero también un componente social, especialmente por las referencias a la migración, la pobreza, la paz y las personas fallecidas en el Atlántico.