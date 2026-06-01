Tres nuevos oficiales toman posesión en la Policía Local de Agüimes

La Policía Local de Agüimes ha incorporado este lunes a tres nuevos oficiales en prácticas tras la toma de posesión celebrada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. El acto supone un nuevo paso en el plan municipal para reforzar la plantilla policial, que podría alcanzar los 33 efectivos durante el próximo año.

Los agentes Tamara López, José Antonio Expósito y Martín Cabrera acceden a su nueva responsabilidad después de superar un proceso de promoción interna. Antes de incorporarse de forma definitiva como oficiales de plantilla deberán completar un periodo formativo de alrededor de 1.100 horas de prácticas.

La ceremonia estuvo presidida por el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, acompañado por el concejal de Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos, Efraín González; la jefa de la Policía Local, Luisa González; y el secretario municipal, Antonio Patiño. El acto contó además con la presencia de familiares de los agentes y trabajadores municipales.

Objetivo: llegar a 33 efectivos

Durante la toma de posesión, el alcalde anunció la intención del Ayuntamiento de continuar ampliando la plantilla policial. A las seis plazas cuya incorporación ya estaba prevista se sumarían otras ocho vacantes generadas durante el último año, lo que permitiría incorporar un total de 14 nuevos efectivos una vez concluya el proceso selectivo que desarrolla el Gobierno de Canarias.

Con esta ampliación, el municipio aspira a alcanzar los 33 integrantes en el cuerpo de Policía Local y acercarse al objetivo fijado por la corporación de disponer de un agente por cada 1.000 habitantes.

Desde el Ayuntamiento se considera que este incremento de personal contribuirá a mejorar la capacidad operativa del servicio y reforzar la atención a la ciudadanía en materia de seguridad y convivencia.

Refuerzo de la formación especializada

La incorporación de nuevos mandos coincide con la apuesta municipal por la formación continua de los agentes. El consistorio destacó que la actualización de conocimientos y técnicas policiales constituye una de las líneas de trabajo para mejorar la prestación del servicio.

En este contexto, el agente Ezequiel García participó recientemente en la credencial universitaria "Experto en Grappling Policial y Militar", una formación impulsada por la Universidad de La Rioja y orientada al uso profesional de la fuerza en intervenciones policiales.

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El programa combina contenidos técnicos, operativos y jurídicos relacionados con las actuaciones policiales y pone especial atención en criterios como la proporcionalidad, la seguridad de los agentes y el respeto a los derechos fundamentales durante las intervenciones.