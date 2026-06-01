"Se vende" y "se alquila": El centro comercial de Meloneras se lanza a las oficinas ante la caída del ocio

El Centro Comercial Sunset Beach Meloneras Playa ha sufrido una caída de algo más del 5% en los últimos cuatro años en lo referente a la ocupación de los locales que lo integran. De los 96 espacios comerciales que componen el inmueble, hay un total de 38 que se encuentran en funcionamiento, mientras que los otros 58 están cerrados a la espera de ser alquilados o comprados. El lugar, que siempre se ha caracterizado por la presencia de negocios enfocados principalmente al ocio o a la restauración, ha comenzado a experimentar una reconversión a través de la apertura de varias oficinas de diversas empresas. En total existen más de diez locales dedicados a esta labor y otros tres dedicados al "coworking", que es una alternativa que permite a profesionales independientes o a pequeñas y medianas empresas compartir un espacio común mientras desarrollan proyectos independientes.

En el año 2022, el Sunset Beach Meloneras Playa alcanzó el máximo nivel de ocupación desde su inauguración en 2003 gracias a la apertura de quince nuevos negocios que estaban orientados principalmente al ocio vespertino y nocturno. Según explicaba Francisco Rodríguez, que por aquel entonces era el presidente de la comunidad de propietarios, esta apuesta se debió a que las restricciones adoptadas durante la pandemia provocaron que las personas cambiaran sus hábitos horarios, lo que supuso el aumento de las actividades durante la tarde y las primeras horas de la noche, en sustitución de las que se realizaban de madrugada. Sin embargo, esta época de prosperidad general se ha ido disipando progresivamente a lo largo de estos últimos cuatro años.

Degradación en el sur

A día de hoy, los centros comerciales del sur de la isla están viviendo una etapa de decadencia en comparación a tiempos pretéritos. El Centro Comercial Faro 2, que vivió su auge durante la década de los noventa, sufre en este momento un notable deterioro, como se puede comprobar en las paredes con aluminosis y en la mínima ocupación de los locales. El Plaza, que antaño fue el centro neurálgico de la fiesta en San Bartolomé de Tirajana y un enclave muy concurrido, ya estuvo cerrado durante tres años por "deficiencias en la instalación eléctrica y en las medidas de seguridad" y nunca se ha llegado a recuperar del todo. La más grave de las situaciones está ocurriendo en el Centro Comercial Metro, donde la comunidad de propietarios ha solicitado su desmantelamiento, aunque actualmente la justicia ha acordado la suspensión cautelar de la orden de demolición.

El Sunset Beach Meloneras Playa goza de un estado de salud muy superior al de sus análogos, pero también cuenta con un deterioro que se hace patente al observar los restos de los materiales de los locales que ya no están en activo y que todavía permanecen en el lugar. El establecimiento, que se distribuye a lo largo de cuatro plantas, dispone de unas escaleras mecánicas que no están en funcionamiento y que se encuentran valladas en algunos puntos. Los carteles de "se vende" y "se alquila" pueden verse en cada uno de sus rincones y contrastan con los locales que permanecen abiertos. Algunos de ellos nunca han llegado a albergar ningún tipo de actividad en su interior desde que fueron adquiridos en la inauguración del centro comercial hace más de dos décadas.

Las escaleras mecánicas del centro comercial fuera de servicio y valladas. / LP/DLP

Cierres y reapeturas

El actual presidente de la comunidad de propietarios, Víctor García, señala que algunos de los negocios que abrieron durante la etapa de bonanza en 2022, especialmente los dedicados al ocio nocturno, se vieron obligados a cerrar porque comenzaron a recibir denuncias por el ruido producido por la música y fueron precintados por el departamento municipal de Disciplina Urbanística. No obstante, destaca que en menos de un año se han inagurado cuatro nuevos locales de restauración y resalta que el establecimiento de ocio nocturno, Mama Juana, reabrirá el mes que viene. García insiste en que tienen el objetivo de "limpiar las terrazas vacías para evitar la sensación de abandono del centro comercial" y afirma que los dueños de los locales han bajado las rentas del alquiler, lo que ha permitido la proliferación de las oficinas. Por otro lado, asegura que los vídeos que se han difundido en redes sociales sobre el estado del lugar "no hacen justicia a su estado real". Y es que varios creadores de contenido en línea han grabado el estado del inmueble y han sido muy críticos con las condiciones en las que se encuentra, destacando los desperfectos y remarcando lo poco cuidado que está.

El presidente reconoce que "se han hecho demasiados estableciemientos de este tipo en el sur de la isla y ahora la oferta es superior a la demanda". También hace hincapié en que el centro comercial se encuentra en una ubicación de poco tránsito, ya que está situado en la parte final de la avenida, e incide en que "la sensación de dejadez se acrecenta porque cuatro plantas son excesivas y tal vez deberían haberlo dejado en dos". El propietario, que lleva dieciséis años al frente de la cervecería La Ruta, admite que han medreado porque se han hecho con "un buen número de clientes habituales de la isla", pero reconoce que la presencia de los turistas "es la más importante para todos los negocios de la zona". García se muestra positivo respecto a las expectativas de futuro del complejo y revela que quieren "organizar actividades dentro del centro comercial para incentivar a los clientes a venir" y que lo vean como "un sitio más atractivo".

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Propuesta de mejoras del entorno

El lugar se encuentra al pie de la Playa de Meloneras y García pide al Ayuntamiento que implemente "una parada de guagua más próxima, ya que la más cercana se encuentra a 1,5 kilómetros". También solicita que se hagan mejoras en el arenal para "mejorar el acceso a los bañistas" y propone que se construya "una pasarela o un muelle de madera" que facilite el la entrada al mar porque "ahora mismo está llena de piedras de gran tamaño".