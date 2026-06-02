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Agaete

El Huerto de las Flores de Agaete mejora la calidad del suelo con 2.000 kilos de compost

La donación de Ayagaures Medioambiente permitirá enriquecer el suelo y favorecer prácticas agrícolas sostenibles

Imagen de la entrega de compost G+ para el Huerto de las flores de Agaete con representantes políticos locales y de la empresa Ayagaures Medioambiente.

Imagen de la entrega de compost G+ para el Huerto de las flores de Agaete con representantes políticos locales y de la empresa Ayagaures Medioambiente. / LP/DLP

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José A. Neketan

José A. Neketan

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Agaete ha recibido una donación de 2.000 kilos de Compost G+ por parte de Ayagaures Medioambiente para mejorar la calidad del suelo del Huerto de las Flores. La entrega forma parte de una iniciativa orientada a fomentar la agricultura sostenible, la economía circular y el aprovechamiento de residuos orgánicos.

La aportación consiste en cuatro sacas de 500 kilos de compost orgánico, que se utilizarán para enriquecer el terreno y favorecer el desarrollo saludable de la vegetación en este espacio emblemático del municipio.

La entrega contó con la presencia de la alcaldesa de Agaete, María del Carmen Rosario; el concejal Ramón Cruz; el responsable de Servicios Urbanos de Ayagaures Medioambiente, Miguel Ángel Sánchez; y el gerente de la compañía, Antonio Díaz.

Desde ambas partes se destacó la importancia de impulsar acciones que contribuyan a la sostenibilidad, la valorización de residuos orgánicos y el cuidado del entorno natural del municipio.

El Compost G+ es un fertilizante orgánico desarrollado por Ayagaures Medioambiente a partir de poda triturada y estiércol procedente de ganaderías locales. Su composición incorpora microbiología activa, nutrientes y compuestos húmicos que ayudan a mejorar la estructura del suelo, aumentar la retención de agua y favorecer el crecimiento de las plantas.

Aprovechamiento de residuos

El uso de este compost permite transformar residuos orgánicos en un recurso útil para la agricultura y la jardinería, reduciendo el impacto ambiental y cerrando el ciclo de los residuos.

La empresa presta en Agaete los servicios de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, recogida selectiva de envases ligeros y papel-cartón, limpieza viaria y limpieza de playas.

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Con esta donación, Agaete y Ayagaures Medioambiente refuerzan su colaboración en proyectos vinculados al cuidado ambiental, la mejora de espacios agrícolas y el desarrollo de prácticas responsables en el municipio.

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