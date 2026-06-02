Arucas celebra su II Feria del Deporte con más de 500 escolares y decenas de entidades

Más de 500 escolares y decenas de entidades deportivas participarán del 4 al 7 de junio en la II Feria Arucas Deporte, una cita que convertirá al municipio en un gran punto de encuentro para la promoción de la actividad física, la convivencia y los hábitos saludables. El complejo deportivo Antonio Afonso Moreno 'Tonono' será el principal escenario del evento, aunque la programación también llegará a otros espacios como El Puertillo y la Ciudad Deportiva de Arucas (CDA). Bajo el lema Arucas, donde el deporte nos une, la feria busca consolidarse como uno de los encuentros deportivos y participativos más destacados del municipio.

La programación comenzará el jueves 4 y el viernes 5 de junio con unas jornadas dirigidas al alumnado de 3º y 4º de Primaria de los centros educativos de Arucas. Los niños y niñas participarán en un sistema rotatorio de actividades organizadas por las distintas entidades colaboradoras, lo que les permitirá descubrir nuevas disciplinas deportivas y fomentar valores como el compañerismo, el esfuerzo, la cooperación y la vida activa.

El sábado 6 de junio se celebrará una de las jornadas centrales de la feria, con más de 20 exhibiciones y competiciones de diferentes modalidades. Las actividades se repartirán entre el complejo deportivo Antonio Afonso Moreno 'Tonono', El Puertillo y el CDA, con propuestas abiertas a todos los públicos. Ese mismo día tendrá lugar la Gala del Deporte, prevista a las 20.00 horas en el pabellón olímpico José Juan Navarro Batista.

Exposición

El domingo 7 de junio estará dedicado a la parte expositiva de la feria. Las entidades deportivas del municipio mostrarán su trabajo, darán a conocer sus actividades y acercarán sus proyectos a la ciudadanía. También participarán colectivos y entidades invitadas de otros municipios, reforzando así el carácter abierto y participativo del encuentro.

Entre las actividades previstas destacan una exhibición de lucha canaria a cargo del club de lucha canaria Los Guanches de Arucas, un encuentro de escalada organizado por Tagorock Arucas Climb, actividades de baloncesto en formato 1x1 y una ludoteca deportiva gratuita para niños y niñas impulsada por el Club MVP.

Con esta segunda edición, Arucas refuerza su apuesta por el deporte como herramienta de unión social, dinamización comunitaria y promoción de estilos de vida saludables.