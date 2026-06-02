El centro sociosanitario de 90 plazas en Ingenio, más cerca: el Ayuntamiento recupera la titularidad del suelo y lo cederá al Cabildo de Gran Canaria

En un movimiento estratégico para la ordenación de su patrimonio público, el Ayuntamiento de Ingenio ha recuperado oficialmente el pleno dominio de una finca rústica dentro del sector de Los Llanos, en la zona de Mondragón. La propiedad cuenta con una extensión total de 10.151 metros cuadrados y ha vuelto a manos municipales bajo el título legal de reversión. El grupo de gobierno llevará este nuevo procedimiento administrativo al próximo pleno para su aprobación inicial y exponerlo a información pública antes de cedérselo de forma definitiva al Cabildo de Gran Canaria para la construcción de un centro sociosanitario.

La parcela, que sigue siendo urbana y mantiene el mismo destino previsto desde el inicio, acogerá el nuevo proyecto sociosanitario que está previsto construya el Cabildo de Gran Canaria y que contará con 90 plazas residenciales y un centro de día con capacidad para 40 personas. El solar de la calle Cánovas del Castillo, que se había cedido al Cabildo de Gran Canaria, volvió a manos del Ayuntamiento tras vencer el expediente administrativo por falta de ejecución dentro de los plazos establecidos. Al recuperar la parcela de suelo municipal el Ayuntamiento podrá ponerlo a disposición del Cabildo y retomar la tramitación del proyecto.

Previamente a la recuperación de la parcela en Mondragón, el departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento valoró de forma favorable la cesión gratuita de la parcela municipal a favor del Cabildo de Gran Canaria. El objetivo prioritario de esta operación era la implantación de un nuevo recurso sociosanitario que ayude a paliar las graves carencias asistenciales que sufre tanto el municipio como el archipiélago. Se trata de una infraestructura de gran envergadura, lo que refuerza su importancia dentro de la planificación sociosanitaria insular.

"Más cerca de este importante proyecto sea una realidad"

La alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, subrayó han agilizado los expedientes "lo más rápido que hemos podido", además de destacar la importancia de recuperar este solar de más de 10.000 metros en el municipio para destinarlos a un centro sociosanitario "que ahora está más cerca de ser realidad porque no hemos parado de trabajar desde que llegamos al gobierno para poder contar en el municipio con esta importante infraestructura en una de las zonas con mayor crecimiento poblacional en los últimos años". Este centro sociosanitario sería el primero para el municipio de Ingenio.

Martín reconoció que "no ha sido fácil" recuperar la titularidad del suelo "que se dejó vencer", y aseguró que continuará trabajando para contar con equipaciones "que son muy importantes para el desarrollo del municipio en materia sociosanitaria, económica y de infraestructuras que nos demanda la ciudadanía".