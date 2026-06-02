Los bomberos denuncian que el Consorcio de Emergencia de Gran Canaria acumula 21,5 millones sin invertir pese a las carencias del servicio

La Junta de Personal del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria ha denunciado que el organismo mantiene sin ejecutar más de 21,5 millones de euros mientras persisten importantes carencias materiales y operativas en el servicio insular de bomberos. El colectivo sostiene que la acumulación de fondos contrasta con la necesidad de renovar vehículos, mejorar parques de bomberos y actualizar equipamientos de protección individual. Preguntado por este periódico, el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria explica que está revisando la información expuesta por la Junta de Personal y recopilando todos los datos actualizados.

Según los representantes de los trabajadores, los 21,5 millones proceden de partidas presupuestarias que no se han ejecutado y consideran que podrían haberse destinado a cubrir necesidades que consideran prioritarias para el funcionamiento del servicio.

El presidente de la Junta de Personal, José María Monzón, asegura que esta situación constituye "un fiel reflejo de la pésima gestión" realizada por los responsables del organismo. En este sentido, señala que las carencias acumuladas afectan tanto a los medios materiales como a las condiciones de seguridad de los efectivos.

Vehículos pendientes de renovación

Entre las principales reclamaciones figura el estado de la flota de vehículos. Monzón señala que, tras más de dos décadas de funcionamiento del servicio, únicamente se han renovado cuatro de los ocho camiones de primera intervención, por lo que siguen pendientes los asignados a los parques de Puerto Rico, La Aldea, San Mateo y Tejeda.

La representación sindical añade que tampoco se ha sustituido ningún vehículo cisterna y denuncia que actualmente el Consorcio carece de una autoescalera operativa. Según Monzón, la única existente, adscrita al parque de Telde, permanece fuera de servicio desde hace más de un año y medio a la espera de reparación.

Los representantes del personal sostienen además que sería necesario incorporar nuevas autoescaleras para los parques de Arucas, Arinaga y Puerto Rico. Pero lamentan que la falta de inversión en estos recursos limita la capacidad operativa del servicio ante determinadas emergencias.

Problemas en parques y equipamiento

La Junta de Personal también indica que las ampliaciones previstas en los parques de bomberos Puerto Rico y Telde continúan pendientes, mientras que las instalaciones de Arinaga presentan problemas estructurales que requieren una actuación específica.

Según el colectivo, existen deficiencias en la cubierta de las naves y dependencias que no cumplen con los requisitos exigidos por la normativa de prevención de riesgos laborales, situaciones han sido objeto de requerimientos por parte de la Inspección de Trabajo. Además, los bomberos denuncian que algunos materiales están caducados o resultan insuficientes para garantizar la seguridad durante las intervenciones.

Comité de Seguridad y Salud

Otro de los aspectos denunciados por la Junta de Personal es la ausencia de reuniones del Comité de Seguridad y Salud, órgano encargado de abordar las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales.

Según el colectivo, este comité no se reúne desde julio de 2024 pese a que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece una periodicidad trimestral. Ante esta situación, los delegados de prevención presentaron una denuncia ante la Inspección de Trabajo, que ha requerido al Consorcio para que convoque el comité en el plazo de un mes y adopte medidas sobre distintas cuestiones relacionadas con la seguridad y salud de la plantilla.

La campaña de incendios

En un comunicado, la Junta de Personal asegura que la situación actual afecta directamente a la capacidad operativa de los bomberos en una periodo sensible como es al inicio de la campaña de incendios forestales, una de las épocas de mayor exigencia para los servicios de emergencia de la isla.

Por ello, alertan de que, ante un gran incendio que afecta simultáneamente a zonas forestales y núcleos habitados, la capacidad de respuesta del servicio se encuentra "absolutamente mermada". El colectivo reclama que los recursos disponibles se destinen a corregir las carencias detectadas y a reforzar los medios humanos y materiales de los parques de bomberos de Gran Canaria.

Preguntado por este periódico, el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria explica que está revisando la información expuesta por la Junta de Personal y recopilando todos los datos actualizados relacionados con las actuaciones e inversiones realizadas. Una vez que finalicen esta labor, emitirán una respuesta.