Cómo conseguir la entrada para la misa del papa León XIV en el Estadio de Gran Canaria

Las personas que se hubieran inscrito previamente para asistir a la misa que presidirá el papa León XIV en el Estadio de Gran Canaria podrán sacar ahora su entrada gratuita a través de la web de Entradas Canarias.

La plataforma funciona como una web de venta de entradas y utiliza botones como «Comprar ahora», pero para este acto el pedido tiene coste cero. La clave del proceso es el DNI: solo podrán continuar quienes introduzcan el mismo documento utilizado en la inscripción previa.

Una vez dentro de la página habilitada para la Santa Misa, el usuario deberá elegir una de las opciones disponibles: de pie en el Anexo del Estadio de Gran Canaria; en el Gran Canaria Arena, con plazas sentadas; o el Estadio de Gran Canaria, también con plazas sentadas.

Después habrá que seleccionar el sector, indicar el número de entradas y validar el pedido con el DNI usado en el registro. Ese documento funciona como código de comprobación, por lo que debe escribirse exactamente igual que en la inscripción previa, incluida la letra. Si no coincide, la plataforma no permitirá seguir adelante.

Tras la validación, el sistema solicitará los datos del comprador y de los asistentes. Al finalizar el pedido, la entrada se enviará en formato PDF al correo electrónico indicado. La organización recomienda comprobar bien la dirección antes de terminar el trámite y revisar las carpetas de correo no deseado o promociones si el mensaje no aparece en la bandeja principal.

La entrada impresa, no en el móvil

La entrada deberá llevarse impresa el día de la misa. No será suficiente mostrar el PDF en el teléfono móvil. La organización también recuerda que, una vez dentro del recinto, no estará permitida la salida y posterior reentrada.

Además de la entrada, los asistentes tendrán que recoger previamente una pulsera acreditativa, imprescindible para acceder el día de la celebración. Para ello, una vez validada la inscripción y descargado el código QR correspondiente, deberán acudir a las taquillas del Estadio de Gran Canaria.

La recogida de pulseras podrá realizarse del 3 al 6 de junio, de 9.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas. La Diócesis también ha previsto una jornada adicional el 8 de junio, en horario de mañana y tarde.

Las puertas del Estadio de Gran Canaria abren a las 12:30 horas

El 11 de junio, las puertas del Estadio de Gran Canaria abrirán a las 12.30 horas. Para acceder será necesario llevar la pulsera acreditativa, presentar la documentación de identidad utilizada durante la inscripción y superar los controles de seguridad establecidos por las autoridades.

La previsión de una alta afluencia obligará a desplegar un dispositivo especial de tráfico y seguridad. La organización recomienda acudir con antelación, utilizar transporte público o desplazamientos colectivos y consultar los avisos de movilidad antes de salir. La Dirección General de Tráfico aplicará medidas especiales durante la jornada, con restricciones para vehículos pesados y cortes dinámicos en distintas vías de la isla.

La Diócesis de Canarias pide a los asistentes que sigan en todo momento las indicaciones del personal de seguridad y de los voluntarios, tanto en los accesos como durante la estancia en el recinto y la salida.