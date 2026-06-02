El espigón del Faro de Maspalomas estrena nuevo pavimento, alumbrado y accesibilidad

El entorno del Faro de Maspalomas estrena nueva imagen tras la culminación de las obras de mejora del paseo y del muelle, una actuación que ha permitido renovar uno de los espacios turísticos más emblemáticos del sur de Gran Canaria. Los trabajos han incluido la sustitución del pavimento, la reconstrucción de los graderíos deteriorados por el ambiente marino, la mejora de la accesibilidad hacia la Playa de Maspalomas y la renovación de elementos urbanos como barandillas, bancos y luminarias. La intervención, impulsada por el Consorcio Maspalomas Gran Canaria y financiada por Turismo de Gran Canaria, ha supuesto una inversión de 308.118 euros y completa las fases anteriores del Paseo de Meloneras.

Una de las principales mejoras ha sido la sustitución del pavimento existente, afectado por el desgaste provocado por la exposición constante al ambiente marino. También se ha ejecutado la reconstrucción total de los graderíos, que presentaban fisuras, grietas y deterioro estructural por las condiciones climáticas, el oleaje y las mareas. Estos espacios se integran ahora como parte del mobiliario urbano y permiten disfrutar de las vistas al mar. La obra incluye además la renovación de las barandillas más deterioradas y de la red de alumbrado público, con la instalación de luminarias más eficientes y sostenibles. También se han colocado nuevos bancos adaptados, integrados en la estética del paseo y pensados para mejorar el uso y el confort de vecinos y visitantes.

Otro de los aspectos destacados es la mejora de la accesibilidad en la continuidad del paseo marítimo hacia la Playa de Maspalomas. El nuevo trazado contará con una pendiente máxima del 4% y graderíos anexos que permitirán contemplar el paisaje costero y el oleaje de la zona.

Otras actuaciones

En paralelo, el Consorcio Maspalomas Gran Canaria avanza en nuevas actuaciones en el núcleo costero de Santa Águeda, concretamente en la reparación y acondicionamiento del paseo marítimo Juan Moreno Artiles «El Boya», en El Pajar. Esta obra, financiada con fondos del área de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, ha sido adjudicada por 774.534 euros a la empresa Insmoelca Instalaciones y Montajes Eléctricos Canarios S.L.

La intervención en El Pajar está previsto que comience en septiembre, una vez finalice el verano. El Consorcio enmarca esta actuación dentro de la mejora de infraestructuras urbanas y marítimas en la zona turística de Maspalomas Costa Canaria.

La entidad ofrecerá una rueda de prensa el próximo martes, 9 de junio, en el entorno del Faro de Maspalomas, junto a representantes institucionales, para presentar la finalización de la actuación en el paseo del Faro y los avances de las obras previstas en San Bartolomé de Tirajana.