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El Festival La Guancha vuelve con los conciertos de Non Trubada y Arístides Moreno

La Plaza Mr. Leacock, en el barrio de El Agujero, acogerá los días 5 y 6 de junio una nueva edición del evento, con un cartel que incluye a La Guagua Band, Da Igual y tributos a Estopa, Maná y Miguel Ríos

Edición XXV Festival La Guancha, en 2023.

Edición XXV Festival La Guancha, en 2023. / T. M. R.

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Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

La música volverá a sonar junto al mar en la costa de Gáldar con una nueva edición del Festival La Guancha, que se celebrará los próximos 5 y 6 de junio en la Plaza Mr. Leacock, en el barrio de El Agujero. La cita, organizada por la Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento, reunirá durante dos jornadas a grupos locales, formaciones festivas y bandas tributo dedicadas a algunos de los artistas más populares del panorama musical español.

El festival se ha consolidado en los últimos años como una de las propuestas culturales más destacadas del calendario municipal, convirtiendo un enclave de gran valor histórico y paisajístico en escenario para la música en directo. La iniciativa busca acercar la cultura a vecinos y visitantes y dinamizar uno de los espacios más emblemáticos de la costa galdense.

La programación arrancará el viernes 5 de junio a partir de las 21.00 horas. La primera jornada contará con las actuaciones de Non Trubada y La Guagua Band, además de Estopaos, formación que ofrecerá un recorrido por algunos de los temas más conocidos del dúo Estopa.

Música frente al mar

La segunda noche del festival, el sábado 6 de junio, mantendrá el mismo horario de inicio y ampliará la oferta musical con varios estilos y propuestas. El cartel incluye la actuación de Arístides Moreno & 101 Brass Band, una de las formaciones más reconocidas de la escena musical canaria.

La velada continuará con Rayando el Sol, banda especializada en rendir homenaje al repertorio de Maná, y con Rock and Ríos Band, que repasará algunos de los éxitos más conocidos de Miguel Ríos. El cierre de la jornada correrá a cargo de Da Igual, completando una programación marcada por la variedad musical.

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Desde el Ayuntamiento destacan que el festival mantiene su apuesta por combinar propuestas dirigidas a diferentes públicos, alternando artistas locales con espectáculos tributo que cuentan con una importante acogida entre los asistentes.

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