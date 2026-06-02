Ingenio ejecuta mejoras de accesibilidad en Carlos V de El Carrizal, con rebajes de aceras y nuevos pasamanos

El Ayuntamiento de Ingenio continúa ejecutando actuaciones de mejora de la accesibilidad y la seguridad peatonal en distintos puntos del municipio. Una de las intervenciones más recientes se desarrolla en la zona de Carlos V, en El Carrizal, donde se están realizando trabajos para facilitar el tránsito de peatones y eliminar barreras arquitectónicas.

La alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, visitó la zona dentro de la ronda de seguimiento de obras en ejecución. Las actuaciones se centran en espacios que presentaban dificultades para personas con movilidad reducida, usuarias de silla de ruedas, personas mayores o familias con carritos infantiles.

Mejoras en aceras y pasos de peatones

Entre los trabajos previstos figuran el rebaje de aceras en pasos de peatones, la adecuación de tramos con problemas de accesibilidad y la instalación de barandillas y pasamanos en zonas donde se requiere mayor apoyo para caminar con seguridad.

La alcaldesa destacó que el objetivo es avanzar hacia un municipio más cómodo y seguro para todas las personas. Según señaló, el Ayuntamiento sigue trabajando en la mejora de aceras para hacerlas más accesibles, reducir riesgos de tropiezos e incorporar elementos de apoyo en los puntos necesarios.

Planes de empleo

Las actuaciones se están llevando a cabo con personal vinculado a los planes de empleo, dentro de una línea de trabajo municipal orientada a adaptar progresivamente los espacios públicos a las necesidades reales de la ciudadanía.

Desde el Ayuntamiento se mantiene especial atención a las zonas con mayor tránsito peatonal y a los entornos escolares, con el fin de reforzar la seguridad y favorecer una movilidad más inclusiva en Ingenio.