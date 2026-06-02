Mogán
Mogán inaugura el edificio de aparcamientos del casco tras seis años de obras
El parking contará con 125 plazas de aparcamiento repartidas en tres plantas.
El Ayuntamiento de Mogán inaugura el edificio de aparcamientos situado en la Avenida de la Constitución, en pleno corazón del casco histórico del municipio, tras seis años desde el inicio de las obras. La actuación comenzó el día 28 de agosto de 2020 y cuenta con una inversión total de 5.227.000 euros que ha financiado el Gobierno de Canarias desde la Dirección General de Comercio y Consumo y la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad.
El inmueble cuenta con un total de 125 plazas de aparcamiento repartidas en tres plantas, una de ellas a pie de calle y otras dos bajo rasante. El edificio está ubicado en una parcela que ocupaba un antiguo centro educativo que fue desafectado en el año 2009. La construcción del parking ha sido motivada por el crecimiento del pueblo, que ha generado que tanto la población residente como los visitantes requieran de un aumento del espacio habilitado para el estacionamiento de sus vechículos.
Los vecinos que lo soliciten podrán abonarse para obtener su plaza a través de un pago mensual. Para aquellos que dispongan de un turismo el precio establecido será de 50 euros, para los usuarios de motocicletas, será de 30 euros y para aquellos que deseen estacionar ambos vehículos existe la opción de acceder a un pack por 65 euros. El inmueble también contará con cuatro puntos de recarga para vehículos eléctricos.
(Habrá ampliación)
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