Moya moderniza su red de aguas para reducir las fugas

La Villa de Moya moderniza su red municipal de abastecimiento con el objetivo de reducir las pérdidas de agua y mejorar la eficiencia del servicio. Las actuaciones se centran en infraestructuras hidráulicas deterioradas por el paso del tiempo e incluyen la rehabilitación de depósitos, la ampliación del sistema de telegestión de fugas y la renovación de más de nueve kilómetros de conducciones en distintos puntos del municipio. El proyecto cuenta con una inversión total de 921.725 euros, de los que 493.545 euros proceden de una subvención del Gobierno de Canarias. El resto será asumido con fondos propios municipales.

El alcalde de Moya, Raúl Afonso, recibió la visita del viceconsejero de Aguas del Ejecutivo regional, Marcos Lorenzo, quien conoció sobre el terreno el estado de unos trabajos considerados estratégicos para el municipio. El objetivo principal es frenar las pérdidas derivadas del envejecimiento de una red hidráulica con una gran antigüedad. Con ello, el Ayuntamiento busca reducir averías, mejorar el rendimiento del sistema y garantizar un abastecimiento más eficiente a la ciudadanía.

Las actuaciones se dividen en tres grandes bloques. El primero consistió en la rehabilitación del depósito de La Josefa 1, concretamente en la impermeabilización del vaso número 2. Esta intervención permitió recuperar la estanqueidad de una infraestructura en la que se habían detectado pérdidas de hasta 10 metros cúbicos diarios. La obra contó con un presupuesto de 164.834 euros.

Bloques de actuación

El segundo bloque contempla la ampliación del sistema de telegestión permanente de fugas mediante la instalación de ocho nuevas Unidades Operativas de Control en puntos estratégicos del municipio. Esta tecnología permite monitorizar caudales y detectar pérdidas en tiempo real en zonas como El Palmito, Carreras, Trujillo y Carretería, esta última una de las áreas con mayores niveles de pérdida. La inversión prevista para esta actuación asciende a 59.458 euros.

La tercera y principal línea de actuación se centra en la renovación de la red de abastecimiento mediante la sustitución integral de tuberías obsoletas. Los trabajos se ejecutan actualmente en Cabo Verde, después de haberse desarrollado en Trujillo, El Vínculo, La Barranquera y La Montañeta. También está pendiente la intervención en Los Dragos. Este lote, dotado con 697.432 euros, permitirá renovar más de nueve kilómetros de conducciones.

Afonso: «Es una de las actuaciones más importantes que se están desarrollando en el municipio»

El alcalde de la Villa de Moya, Raúl Afonso, destacó que se trata de «una de las actuaciones más importantes que se están desarrollando actualmente en el municipio», al tratarse de «una infraestructura básica y esencial para la calidad de vida». El regidor subrayó que el proyecto permitirá «no solo reducir pérdidas y mejorar el rendimiento de la red, sino también avanzar hacia un modelo más eficiente y sostenible en la gestión de un recurso tan valioso como el agua».

Durante su visita, el viceconsejero de Aguas, Marcos Lorenzo, comprobó la evolución de las distintas actuaciones incluidas en el proyecto. Desde el Ayuntamiento señalan que estas obras forman parte de la estrategia municipal para modernizar las infraestructuras básicas y avanzar hacia un municipio más eficiente, sostenible y preparado para afrontar los retos del futuro.