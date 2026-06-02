Nationale-Nederlanden traslada su oficina principal en Las Palmas de Gran Canaria a la calle Luis Doreste Silva 91
La aseguradora del Grupo NN renueva su principal delegación en el archipiélago, atendiendo a más de 6.100 clientes en Gran Canaria
Nationale-Nederlanden, la aseguradora del Grupo NN, renovó y cambió la dirección de su oficina de Las Palmas de Gran Canaria, la principal en el archipiélago, donde trabaja desde 1985. A partir de ahora, el centro se ubica en la calle Luis Doreste Silva 91.
La entidad señaló que desde esta oficina atiende a más de 6.100 clientes de los 10.800 que suma en Canarias, dentro de una cartera nacional de alrededor de 850.000 clientes en toda España.
El equipo de Nationale Nederlanden en Gran Canaria
El equipo adscrito a la oficina se compone de 40 profesionales, distribuidos entre Las Palmas de Gran Canaria y varios puntos de distribución dependientes del centro. Esos enclaves se localizan en Telde, Vecindario y Fuerteventura.
La remodelación se enmarca en la estrategia de la compañía para combinar el uso de tecnología con una atención presencial. En esa línea, el director territorial del área sur de la empresa, David Valverde, afirmó: “consideramos que, en un momento en el que es habitual ver cómo se cierran oficinas de atención en el sector, es importante pone en valor el trato humano”.
Un espacio más digital con enfoque en la atención al público
Por su parte, el director de la oficina de Las Palmas, Borja Milán, sostuvo que el nuevo centro “es un buen ejemplo de cómo nos planteamos la relación con nuestros clientes, una relación personalizada y fluida, en la que damos respuesta a medida según sus necesidades”.
La compañía describió la oficina como un espacio más moderno, digital y funcional, tanto para clientes como para profesionales, en línea con otras renovaciones realizadas en distintas zonas del país. El objetivo, según la entidad, pasa por mantener su relevancia en el día a día de los clientes y reforzar la experiencia de cliente en el mercado español de protección.
En su última convención anual, Nationale Nederlanden destacó el peso de la red comercial como palanca estratégica del modelo de negocio. La aseguradora vinculó ese canal a su desempeño en recomendación por parte de clientes y citó que en 2025 se situó, un año más, como la compañía de Vida Ahorro y Vida Riesgo más recomendada por sus clientes frente a la media del mercado.
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