El rincón de este municipio de Gran Canaria perfecto para disfrutar de auténtica cocina canaria: la carne de cabra es uno de los platos estrella

En Gran Canaria muchos establecimientos apuestan por conservar las recetas tradicionales de la gastronomía isleña y ofrecer a sus clientes una experiencia gastronómica que merezca la pena. En el municipio de Valleseco, se encuentra la Cantina Madrelagua, un rincón perfecto para disfrutar de los platos de toda la vida y una parada que nadie debe perderse en la isla.

Los creadores de contenido @viajandocontanda han visitado el establecimiento y no han dudado en comparte la experiencia gastronómica, destacando la relación calidad-precio que se ofrece. "Ya lo considero uno de los sitios preferidos para comer, está escondido y la comida más casera que en mi casa", aseguran.

Cocina tradicional

La propuesta gastronómica de Cantina Madrelagua se basa en las recetas caseras elaboradas de manera artesanal. En su visita, se decantaron por abrir el apetito con el pan acompañado de alioli casero. Continuaron disfrutando de diferentes elaboraciones para compartir como el queso semicurado asado y las papas fritas con ajo, perejil y pimentón.

Además, probaron uno de los platos mas característicos de la gastronomía de la isla y una de las especialidades del local que es la carne de cabra. "La estrella sin dudas fue la carne de cabra, tierna, jugosa y con un toque picante que te atrapa", comentan.

La carta también otras opciones tradicionales como los churros de pescado, el calamar sahariano, las albóndigas o la ropa vieja. Los clientes pueden pedir las raciones enteras o medias, dependido la cantidad de platos que quieran probar.

Postres caseros

La experiencia gastronómica puede completarse con alguno de sus postres caseros. En este caso, probaron la tarta de la abuela que describieron como "cremosa" y muy recomendable para cerrar la comida.

Además, debido a su limitado horario se recomienda reservar para asegurarse un sitio en el local.

Horario y ubicación

Cantina Madrelagua se encuentra en la Madrelagua 19, en Valleseco. Cuenta con 4,7 estrellas en Google, una valoración que demuestra la satisfacción de quienes han disfrutado de una experiencia gastronómica tradicional en el local.

El establecimiento solo abre los fines de semanas, viernes y sábado lo hace de 12:30 a 23:00 horas mientras que los domingos solo ofrece servicio de almuerzos hasta las 16:00 horas.