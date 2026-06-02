San Bartolomé de Tirajana convierte los residuos de los hoteles en compost agrícola

San Bartolomé de Tirajana ha puesto en marcha un sistema de compostaje para transformar residuos orgánicos y restos de poda procedentes de establecimientos hoteleros en compost destinado a usos agrícolas y de jardinería, según informó el Ayuntamiento en un escrito. La iniciativa se desarrolla a través del proyecto Compost T+ Canarias Circular, gestionado por Ayagaures Medioambiente, y sitúa al municipio como el primero de Gran Canaria en implantar este modelo con residuos generados en el sector alojativo.

Recogida en hoteles y retorno al territorio

El esquema parte de la recogida y el transporte de la materia orgánica generada en hoteles del municipio. El compost obtenido se destina posteriormente a la fertilización de jardines y espacios verdes, además de otros usos vinculados al suelo y la mejora de su estructura, de acuerdo con la información facilitada por el proyecto.

Cifras del proyecto entre 2025 y 2026

Desde su puesta en marcha, entre septiembre de 2025 y abril de 2026, la iniciativa ha gestionado cerca de 100 toneladas de residuos orgánicos y ha permitido obtener aproximadamente 20.000 kilos de compost, según los datos difundidos. El producto resultante se identifica como compost T+ y se incorpora a tareas de mantenimiento y fertilización en el entorno.

Dónde y cómo se produce el compost

Los residuos recogidos se trasladan a la planta de compostaje de Agüimes, donde se someten a un proceso de compostaje aeróbico termófilo mediante un sistema de pilas volteadas. El material final se clasifica como tipo B conforme a la normativa vigente, y se describe con un contenido elevado de materia orgánica y nutrientes asociados a la mejora de la fertilidad y la estructura del suelo.

Empresas participantes y visita técnica

En el proyecto participan cadenas con presencia en el municipio, entre ellas Gloria Thalasso & Hotels, Lopesan, Relaxia Resorts y Satocan, con establecimientos citados como Relaxia Beverly Park, Gloria Palace, Corallium Dunamar by Lopesan Hotels y Gold by Marina. Durante una visita a instalaciones vinculadas a la iniciativa, el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, señaló que el objetivo es mejorar la gestión de residuos y reforzar un enfoque de economía circular en el destino turístico. Por su parte, el concejal de Limpieza y Playas, Ruymán Cardoso, enmarcó la actuación en la línea de reducir el impacto ambiental y avanzar hacia un modelo más eficiente.

La visita incluyó un recorrido por el hotel Relaxia Beverly Park, con recepción por parte de su director, Francisco Acosta, y del responsable de Tratamiento de Residuos de Ayagaures Medioambiente, Eduardo Izquierdo. Posteriormente, en la planta de compostaje, el jefe de servicio del área de Tratamiento de Residuos, Aday Sosa, explicó el procedimiento de transformación y los efectos ambientales asociados al tratamiento de la fracción orgánica.