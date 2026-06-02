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San Bartolomé de Tirajana

San Bartolomé de Tirajana convierte sus tres guarderías en escuelas infantiles

El municipio dispone de 272 plazas para menores de entre 0 y 3 años tras invertir 738.565 euros en obras de adaptación y acondicionamiento en los tres centros

La concejala de Cultura, Esther Delgado; el alcalde, Marco Aurelio Pérez; la concejala de Presidencia, Elena Álamo y la responsable municipal del servicio, Fana Medina, durante la rueda de prensa para la presentación de las escuelas infantiles.

La concejala de Cultura, Esther Delgado; el alcalde, Marco Aurelio Pérez; la concejala de Presidencia, Elena Álamo y la responsable municipal del servicio, Fana Medina, durante la rueda de prensa para la presentación de las escuelas infantiles. / LP/DLP

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Juan Rodríguez Santana

Las Palmas de Gran Canaria

San Bartolomé de Tirajana ha reconvertido sus tres guarderías municipales en escuelas infantiles tras un plan de obras de adaptación y acondicionamiento que suma 738.565 euros y permitirá ofertar el próximo curso 272 plazas para menores de 0 a 3 años en Castillo del Romeral, El Tablero y San Fernando de Maspalomas.

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana explica que las instalaciones se han reformado para ajustarse a las exigencias del primer ciclo de Educación Infantil. La autorización provisional llegó el viernes 29 de mayo, emitida por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, según la información municipal.

Obras, normativa y dotaciones

Las intervenciones se han orientado a la adaptación de aulas a necesidades pedagógicas, la construcción de nuevos módulos de baños y la creación de zonas específicas de aseo y comedor para menores de menos de un año. También se incorporó un baño accesible para personal con movilidad reducida y se sustituyeron revestimientos por pavimentos antideslizantes y anticaídas. El Ayuntamiento sitúa estas actuaciones dentro del marco normativo del Decreto 201/2008, de 30 de septiembre.

La remodelación incluyó la actualización de mobiliario, equipamiento y tecnología con una inversión de 45.000 euros, además de mejoras en áreas de descanso y circulación interior para reforzar la funcionalidad de los espacios.

Una de las aulas de la escuela infantil Los Pequeñecos en San Fernando de Maspalomas.

Una de las aulas de la escuela infantil Los Pequeñecos en San Fernando de Maspalomas. / LP/DLP

Financiación y posibles efectos

El alcalde detalló que el coste total ronda los 738.565 euros, con 447.000 euros procedentes de una subvención directa de la Consejería de Educación con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos Next Generation de la Unión Europea, y 291.565 euros aportados por el propio Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

Desde el gobierno local se señala que la homologación como escuelas infantiles abre la puerta a optar a subvenciones autonómicas para gastos corrientes, funcionamiento y personal, así como a la tramitación de becas destinadas a familias sin recursos. También se recuerda que las familias con menores matriculados podrían solicitar una deducción de hasta 1.000 euros en el IRPF, mediante el modelo 233 de la Agencia Tributaria.

Las obras, según la cronología municipal, se desarrollaron entre el 20 de diciembre de 2025 y mayo de 2026, periodo durante el cual se realizaron traslados temporales de menores entre centros para ejecutar los trabajos.

Sala de juegos de la escuela infantil Los Pequeñecos en San Fernando de Maspalomas.

Sala de juegos de la escuela infantil Los Pequeñecos en San Fernando de Maspalomas. / LP/DLP

Presentación de los centros

Las tres nuevas escuelas infantiles fueron presentadas este martes 2 de junio de 2026 por el alcalde, Marco Aurelio Pérez Sánchez, en un acto en el que también participaron las concejalas Elena Álamo Vega y Esther Delgado Sánchez, además de la responsable municipal del servicio, Fana Medina Guerra.

Distribución de plazas por edades

El reparto previsto contempla, en cada uno de los centros, 8 plazas para bebés de menos de un año. Para el tramo de 1 a 2 años, el Ayuntamiento fija 26 plazas en El Castillo y 39 tanto en El Tablero como en San Fernando. En el grupo de 2 a 3 años, se habilitan 36 plazas en El Castillo, 54 en El Tablero y otras 54 en San Fernando.

Noticias relacionadas y más

Los centros reconvertidos son Los Fraguel Rock (en El Castillo), Los Diminutos (en El Tablero) y Los Pequeñecos (en San Fernando de Maspalomas), de acuerdo con la relación facilitada por el consistorio.

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