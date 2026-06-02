San Bartolomé de Tirajana da luz verde a la construcción de 18 villas de lujo en el Salobre Golf

El desarrollo urbanístico del sur de Gran Canaria continúa avanzando a pasos agigantados. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, a través de la Junta de Gobierno Local, ha aprobado la licencia de construcción de 18 villas de lujo en la urbanización de Salobre Golf, una de la zonas más exclusivas y codiciadas el municipio y donde, desde hace años, se levantan decenas de residencias de este tipo destinadas a perfiles de compradores de alto nivel adquisitivo. Esta promoción contará con grandes zonas verdes y piscinas privadas.

Más de 3 millones de inversión

El permiso de obra llega casi dos años después de que el 9 de agosto de 2024 los empresarios promotores solicitaran la licencia en el departamento de Urbanismo del consistorio tirajanero. Esta promoción de viviendas está impulsada por la compañía Albatros Las Palmas S.L. y en ella realizará una inversión que se eleva a los 3.162.182 euros, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. Estos inmuebles, catalogados como viviendas de segunda residencia, se levantarán sobre una parcela con una superficie total de 6.964 metros cuadrados.

Tipos de vivienda

La construcción de estas edificaciones se llevará a cabo en la parcela 67A del Salobre Golf, que está ubicada en la Calle Swing, cuyo nombre hace referencia al movimiento que realiza un golfista para golpear la bola. Las viviendas que se edificarán son unifamiliares, estarán aisladas entre sí y podrán alcanzar una altura máxima que oscila entre los 3,70 y los 6,80 metros. De las 18 viviendas que se levantarán, habrá cinco que contarán con dos plantas, mientras que las otras 13 unidades gozarán de una sola planta.

Vista panorámica del terreno de juego del Salobre Golf. / ANDRÉS CRUZ

Todas las viviendas dispondrán, independientemente de su tipología, de un vial en la parte interior de la urbanización que permitirá a los propietarios el acceso a las subparcelas. Entre las villas que dispongan de dos plantas, habrá dos unidades que cuenten con dos dormitorios, aparcamiento exterior, terraza, jardín privativo y piscina privada. Las otras tres viviendas de dos pisos tendrán tres dormitorios y las mismas condiciones que las anteriores, salvo que no poseerán terraza. Las 13 casas de segunda residencia de una sola planta contarán con características muy similares, debido a que también tendrán tres dormitorios, una terraza, espacios ajardinados y piscina privada.

Por otro lado, cada una de las 18 unidades contará con su propia plaza de aparcamiento, algunas en la parte exterior de los inmuebles y otras ubicadas bajo rasante, es decir, en un parquin subterráneo. En total, el nuevo proyecto estará dotado con 33 plazas de aparcamiento que estarán a disposición de los futuros propietarios, lo que supone un estacionamiento más de lo planteado inicialmente, que contemplaba 32 plazas.

Desarrollo del proyecto

Las viviendas estarán orientadas para que los habitantes de los inmuebles puedan disfrutar de las vistas que ofrece el campo de golf norte. Los jardines ocuparán, al menos, la mitad de la superficie no construida y contarán, como mínimo, con un árbol de porte superior a tres metros de altura. La intención inicial cuando la empresa promotora presentó el proyecto 9 de agosto de 2024 era construir 20 viviendas, pero el 22 de Octubre de 2024 se emitió un informe técnico desfavorable por parte de la administración municipal. El 15 de noviembre de ese año, Albatros Las Palmas S.L. presentó un anexo con la subsanación de deficiencias al expediente y el 24 de enero de 2025 aportaron el modificado de proyecto en el que se recoge la planificación de construir estas 18 nuevas villas de lujo.

Las subparcelas en las que se ejecutará la actuación tienen tamaños diferentes, contando la mayor de ellas con una superficie total de 538 metros cuadrados, de los cuales 122 constituyen la superficie edificada. La subparcela de menor tamaño cuenta una superficie de algo más de 319 metros cuadrados, con una superficie edificada de 97 metros cuadrados. En total, de los 6.964 metros cuadrados con los que cuenta la parcela, 2.154 forman parte de la superficie edificada.

Según establece el Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias, las actuaciones planteadas por la empresa promotora deberán iniciarse en un plazo de cuatro años que empezarán a computar a partir del momento en el que se notificó a la compañía la aprobación de la licencia de obra.

Con esta nueva actuación, la urbanización Salobre Golf refuerza su posición como uno de los espacios más desados por los compradores que cuentan con un alto poder adquisitivo y que buscan un lugar en el sur de la isla que disponga de viviendas de lujo que les garanticen calidad e intimidad, lejos de la masificación que caracteriza a otras zonas del municipio tirajanero.