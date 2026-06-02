Una veintena de residentes de La Aldea denuncia a una vecina por amenazas y un presunto incendio

Una veintena de vecinos de la zona de Las Tabladas, en el municipio de La Aldea de San Nicolás, han presentado una denuncia ante la Guardia Civil contra una vecina de ese mismo entorno por presuntamente haber provocado un incendio en el exterior de varias viviendas. Los hechos, según consta en la denuncia presentada ante el puesto de Santa María de Guía, a la que ha tenido acceso este periódico, se produjeron el pasado 31 de mayo, entre las 15.30 y las 16.00 horas. La denuncia fue formalizada por una de las residentes del barrio, que aportó además un escrito de apoyo vecinal firmado por 20 personas. En el documento los vecinos sostienen que la denunciada lleva varios años generando conflictos en la zona y le atribuyen presuntas amenazas, agresiones, insultos, coacciones, actos intimidatorios y daños. La Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias y la investigación deberá determinar las circunstancias concretas de lo ocurrido.

Según el relato incorporado al atestado, la mujer denunciada habría arrojado el pasado 31 de mayo una botella con un líquido aparentemente inflamable, lo que habría originado fuego en el exterior de las casas. La situación obligó a movilizar a dos camiones de bomberos, un helicóptero, una patrulla de la Guardia Civil y efectivos forestales, que realizaron labores para evitar que las llamas se extendieran. Los vecinos firmantes aseguran que el episodio del incendio no es un hecho aislado, sino que forma parte de una situación de conflictividad que, según sostienen, se prolonga desde hace años. En el escrito entregado a la Guardia Civil denuncian una alteración continuada de la convivencia vecinal y reclaman que se adopten medidas para garantizar la seguridad y la tranquilidad en Las Tabladas.

Otras denuncias previas

No obstante, esta no es la única denuncia presentada por vecinos de la zona contra la misma mujer. Otra de ellas fue interpuesta el pasado año por un presunto delito de daños. En esa ocasión, una residente de Las Tabladas relató que una vecina le avisó por teléfono de que los cables que conectaban unas placas solares con su vivienda estaban cortados. Según esa declaración, el corte afectó al cable de toma de tierra de las placas solares. La denunciante manifestó ante la Guardia Civil que no era la primera vez que ocurrían hechos de esas características y que ya había denunciado en otras ocasiones situaciones similares. También señaló que temía represalias por un procedimiento judicial pendiente con la vecina denunciada.

Desde el Ayuntamiento afirman que esta es una zona conflictiva en donde residen bastantes ocupas

La mujer explicó además que la noche anterior había visto a la denunciada encima de su azotea, donde se encuentran las placas solares, y que interpretaba los hechos como un intento de dejarla sin suministro eléctrico. El atestado recoge que la afectada debía avisar a un técnico y asumir el coste de la reparación.

Zona conflictiva

La segunda denuncia data también del pasado año por un presunto delito de lesiones. En ese caso, la misma vecina relató que, tras haber denunciado los daños en sus placas solares, se encontró con la mujer denunciada al regresar a su domicilio. Según su versión, le pidió explicaciones, la otra mujer se rió de ella y le dijo que iba a grabarla con el móvil, tras lo cual ambas comenzaron a forcejear y a agredirse mutuamente. La denunciante aseguró que dos vecinos tuvieron que separarlas y que acudió al centro de salud para recibir asistencia médica. Los partes clínicos incluidos en la documentación recogen diagnósticos de agresión física, cervicalgia y ansiedad, así como un episodio posterior de crisis de ansiedad, dolor torácico, insomnio y sensación de opresión en el pecho vinculado a problemas vecinales.

Desde el Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás afirmaron este martes que se trata de una zona conflictiva y que el episodio denunciado no constituye un hecho aislado. Según fuentes municipales, ya se han registrado en otras ocasiones agresiones y distintos conflictos vecinales en el entorno de Las Tabladas, debido a que muchos de los residentes están en situación de ocupación.