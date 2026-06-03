Abierto el plazo de presentación de ofertas para las obras de reforma del Estadio de Gran Canaria de cara al Mundial de Fútbol 2030

La reforma integral del Estadio de Gran Canaria, impulsada por el Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto Insular de Deportes (IID), da un paso decisivo con la publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público de la licitación de las obras de ampliación y modernización del recinto deportivo. La actuación, que cuenta con una inversión de 174,7 millones de euros, permitirá transformar el estadio en una infraestructura de referencia internacional, adaptada a las exigencias del fútbol profesional y preparada para afrontar el Mundial de Fútbol de 2030 (Copa Mundial de la FIFA 2030 en España, Marruecos y Portugal).

El proyecto, denominado La Nube y diseñado por el estudio L35 Architects, fue el ganador del concurso internacional de ideas convocado para definir el futuro del estadio. La iniciativa marcará el inicio de una nueva etapa para el principal recinto deportivo de la isla, con una intervención que reforzará su integración urbana, mejorará la experiencia de los aficionados y potenciará su capacidad para acoger grandes eventos deportivos y culturales.

Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, aseguró que “publicamos y adjudicaremos seguidamente la obra para que su inicio sea inmediato”, para proseguir con “la transparencia y la agilidad serán claves”.

Infografía del proyecto La Nube para la reforma del Estadio de Gran Canaria de cara al Mundial de Fútbol 2030. / La Provincia

Tres fases para la remodelación

La remodelación se desarrollará en tres fases. La primera corresponde a los trabajos de demolición ya iniciados, que avanzan conforme al calendario previsto. En este sentido, el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria y responsable del Instituto Insular de Deportes, Aridany Romero, destacó que las actuaciones en la Torre Este “encaran ya su recta final, lo que permitirá continuar avanzando en uno de los proyectos estratégicos impulsados por el actual grupo de gobierno insular”.

“La reforma del Estadio de Gran Canaria es un proyecto colectivo que ha contado con la implicación de instituciones, representantes políticos, empresarios, medios de comunicación y de la sociedad civil. Todos compartimos la ilusión de que Gran Canaria sea una de las sedes del Mundial de Fútbol de 2030 y de recibir a las mejores selecciones del mundo”, señaló Romero.

La actuación permitirá aumentar la capacidad del Estadio de Gran Canaria hasta los 44.020 espectadores

La segunda fase corresponde a la licitación del contrato para la ejecución de las obras de reforma integral. La actuación contempla la construcción de una nueva cubierta, la ampliación del aforo desde los actuales 32.418 hasta los 44.020 espectadores, mejoras estructurales, la renovación completa de las instalaciones, el incremento de la accesibilidad, el refuerzo de la seguridad y la adaptación a los estándares exigidos por el fútbol profesional.

Todas estas actuaciones se ejecutarán mediante un único contrato, con el objetivo de garantizar la coordinación técnica y la integración adecuada de cada uno de los elementos que conforman el proyecto.

Romero subrayó que, “desde que iniciamos todo el proceso en 2022, se ha mantenido un trabajo coordinado con los principales agentes implicados para asegurar que todos los parámetros técnicos, constructivos y de calidad respondan a los máximos estándares exigidos para una infraestructura de estas características”.

La tercera fase, que se licitará una vez concluyan los trabajos de construcción con el fin de que las tecnologías que se instalen por el recinto deportivo estén actualizadas, estará centrada en la incorporación de las tecnologías que equiparán el futuro estadio. Durante los últimos años, representantes del Instituto Insular de Deportes han visitado algunos de los principales estadios reformados de España, entre ellos el Santiago Bernabéu -recinto donde juega el Real Madrid-, el Riyadh Air Metropolitano -del Atlético de Madrid-, Estadio de Anoeta -Real Sociedad- y Son Moix -Real Club Deportivo Mallorca-, con el objetivo de conocer de primera mano las soluciones más innovadoras aplicadas en este tipo de infraestructuras.

"Prudencia y planificación"

Para Morales, la visita y el análisis de los diferentes estadios, obras y empresas de múltiples sectores “ha sido fundamental porque hemos podido estudiar los errores cometidos por otros para no repetirlos”. En la misma refrendó que “estamos convencidos de que actuamos de forma correcta, siempre velando por el buen uso y el destino adecuado de los recursos públicos. La prudencia y la planificación nos están guiando desde el primer momento”.

Asimismo, cabe destacar que durante todo el proceso, se han mantenido encuentros con empresas tecnológicas de referencia para diseñar una red de comunicaciones avanzada, con cobertura Wi-Fi de alta densidad, sistemas de datos que permitan ofrecer servicios digitales a los aficionados, iluminación LED de última generación y un nuevo videomarcador adaptado a las exigencias de los grandes eventos deportivos internacionales.

Morales puntualizó que “somos conscientes también de la recomendación de la FIFA de no adjudicar ciertos componentes tecnológicos hasta 2028 para evitar obsolescencia”. Por eso, explicó que “en la adjudicación definitiva, aplicaremos la baja que se produzca en la obra de forma selectiva, separando lo que se puede ejecutar ahora de lo que debe esperar. No queremos tecnología caduca ni recursos mal invertidos”.

Infografía del proyecto La Nube para la reforma del Estadio de Gran Canaria de cara al Mundial de Fútbol 2030.. / La Provincia

Una obra de vanguardia para Canarias

El consejero de Deportes valoró este avance como “una actuación de referencia y vanguardia para el conjunto del Archipiélago, para la isla de Gran Canaria y para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria”, destacando que el proyecto permitirá crear “un elemento arquitectónico único, plenamente integrado en la ciudad y preparado para responder a las necesidades del siglo XXI”.

La sostenibilidad constituye uno de los ejes principales del proyecto. Uno de los objetivos de la reforma será alcanzar la calificación energética A y el mínimo de emisiones, incorporando soluciones avanzadas de eficiencia energética y sistemas de energías renovables. De este modo, el futuro Estadio de Gran Canaria aspira a convertirse en una referencia nacional en materia de infraestructuras deportivas sostenibles.

Criterios para la adjudicación de trabajos de la reforma

Siguiendo las recomendaciones trasladadas por la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas, la licitación no se resolverá exclusivamente por precio, que tendrá un peso del 45% en la valoración, sino mediante un sistema de adjudicación basado en la mejor relación calidad-precio. Los criterios objetivos supondrán el 75% de la puntuación total e incluirán, además de la oferta económica, la reducción de los plazos de ejecución y las mejoras técnicas planteadas para elementos clave del recinto, entre ellos la cubierta, las fachadas o las butacas VIP.

El proyecto La Nube, diseñado por L35 Architects, contempla una nueva cubierta, mejoras estructurales y reducción de emisiones

Por su parte, el 25% restante corresponderá a criterios de calidad técnica, valorándose cuestiones como la metodología constructiva, la planificación de la obra, la gestión de riesgos, la coordinación de los trabajos y las medidas específicas de seguridad y sostenibilidad propuestas por los licitadores.Estos criterios serán valorados por un Comité de Expertos ajeno al órgano de contratación, constituido por personal técnico relacionado con el objeto del contrato: dos arquitectos/as, un/a ingeniero/a industrial, un/a ingeniero/a de caminos, canales y puertos, y un/a técnico/a jurídico/a especialista en contratación pública.

Plazo de presentación de ofertas

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, reivindicó que esta “es la mejor manera de hacer posible el gran hito arquitectónico insular que albergará el Mundial 2030 y que impulsará la dinámica deportiva, económica, cultural y social de. la isla y su capital”.

La reducción del plazo de ejecución, de 36 a 30 meses, puntuará en la adjudicación

La licitación se realizará mediante un procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada europea (SARA), garantizando así la máxima concurrencia, transparencia y libre competencia entre las empresas interesadas. Una vez adjudicadas las obras, el plazo de ejecución previsto será de 36 meses, no obstante, la reducción del plazo hasta los 30 meses constituirá un criterio de adjudicación susceptible de valoración.

Las empresas interesadas en este contrato tienen de plazo hasta el martes 7 de julio de 2026 a las 12.00 horas para presentar ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Estado.