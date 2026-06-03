Un acto vandálico de madrugada en dos estaciones transformadoras deja sin luz este miércoles al pueblo de La Aldea de San Nicolás
La compañía eléctrica Endesa logró restablecer el servicio durante la mañana de hoy a unos 1.500 usuarios, tras la sustracción de piezas técnicas esenciales
Alrededor de 1.500 usuarios de la compañía eléctrica Endesa en La Aldea de San Nicolás, en el oeste de Gran Canaria, se vieron afectados durante la madrugada de este miércoles, 3 de junio, y hasta bien entrado el día, por una interrupción del suministro eléctrico durante varias horas originada por actos vandálicos en dos estaciones transformadoras de la red.
Según la información facilitada por fuentes de Endesa, una o varias personas lograron acceder a ambas instalaciones. En una de ellas rompieron el candado de acceso y, posteriormente, sustrajeron diferentes piezas y componentes esenciales para realizar maniobras y garantizar el funcionamiento de las estaciones.
Las actuaciones provocaron la desconexión de otras infraestructuras eléctricas cercanas, generando una incidencia que afectó al suministro en distintos puntos del pueblo de La Aldea, no en zonas alejadas, señalan desde Endesa.
No se trató de un robo de cable
Las fuentes consultadas han aclarado que el incidente no estuvo relacionado con un robo de cableado, una circunstancia habitual en algunos delitos contra infraestructuras eléctricas. En este caso, la causa fue la sustracción de elementos técnicos necesarios para el funcionamiento de la estación transformadora.
Una vez detectada la incidencia, los equipos técnicos procedieron a sustituir los componentes robados y a realizar las maniobras necesarias para recuperar el servicio.
El suministro quedó restablecido por la mañana
La normalidad se recuperó durante las primeras horas de la mañana, tras completarse los trabajos de reposición de los elementos sustraídos y la reactivación de las instalaciones afectadas.
- Quevedo y Ptazeta convierten una noche cualquiera en Arucas en una película urbana
- Visita del papa León XIV a Canarias: la GC-1 tendrá cuatro horas y media de cortes y nueve de restricciones a la circulación en distintos tramos durante el paso del pontífice por Gran Canaria
- Cierra la guardería Trapito de Ingenio: Adela se despide de sus 1.000 niños y niñas
- Un influencer denuncia una villa turística con más de 400 cucarachas en Gran Canaria
- Se vende' y 'se alquila': el centro comercial de Meloneras se lanza a las oficinas ante la caída del ocio
- La GC-1, al límite: más de 160.000 coches al día y una solución que no pasa por más carriles
- ¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?
- El artista Spencer Tunick busca participantes para una obra colectiva en Gran Canaria en 2026