Augusto Hidalgo: ayudas de hasta 18.000 euros para arreglar casas en Gran Canaria y alquileres de 400 euros

Augusto Hidalgo reconoce que la campaña de difusión de las ayudas a la vivienda del Cabildo de Gran Canaria ha logrado justo lo que buscaba: que la gente pregunte. En la calle, en redes sociales y en los ayuntamientos. El consejero explica que muchas personas se han acercado en los últimos días para pedir información sobre una línea de subvenciones que puede alcanzar los 18.000 euros por vivienda y que está pensada para arreglos básicos en casas con problemas reales.

“Me paran por la calle para preguntarme sobre eso y está bien, porque era la pretensión: que llegara al máximo de gente posible”, asegura Hidalgo en declaraciones exclusivas para La Provincia.

El dato que maneja el Cabildo es claro: el año pasado estas ayudas llegaron a 144 familias. La intención ahora es ampliar el impacto y evitar que solo se enteren quienes ya están dentro de los circuitos habituales de servicios sociales o quienes consultan de forma activa la web institucional.

Hasta 18.000 euros para humedades, techos, suelos o tuberías

La ayuda se tramita a través del Consorcio de Vivienda del Cabildo de Gran Canaria y está dirigida a personas que necesitan acometer reparaciones en su vivienda habitual y no tienen recursos suficientes para asumir el coste.

Hidalgo pone ejemplos muy concretos: humedades, techos en mal estado, desperfectos en el suelo, problemas en la cocina o cañerías rotas. Obras que, en muchos casos, no cubre el seguro o directamente afectan a familias que no tienen póliza contratada.

“Una reparación de estas puede salir 5.000, 10.000 o 15.000 euros”, explica. La subvención, insiste, puede ser clave para hogares que no pueden afrontar ese gasto de golpe.

El consejero defiende que la difusión en redes sociales era necesaria precisamente por eso: porque la ayuda existía, pero no estaba llegando a todo el mundo. “Teníamos muchas solicitudes, pero yo creo que eran pocas para lo que es una ayuda de este tipo”, señala.

No es para rentas altas, pero hay que informarse

Una de las dudas que más se repite es quién puede pedir esta ayuda. Hidalgo evita convertir la explicación en un laberinto técnico y lanza una recomendación práctica: acudir al ayuntamiento o directamente al Cabildo.

“Es muy fácil: van a su ayuntamiento y piden información en los servicios sociales sobre esta ayuda que da el Consorcio de Vivienda del Cabildo, o van al Cabildo y preguntan por el Consorcio de Viviendas”, resume.

La clave está en la valoración económica y social. No se trata de una subvención universal para cualquier propietario, pero tampoco de que el ciudadano tenga que interpretar solo todos los requisitos. Los trabajadores sociales y los técnicos son quienes estudian cada caso.

Hidalgo lo deja claro: una persona con muchos recursos no va a acceder a esta línea. Está pensada para situaciones de vulnerabilidad. Pero también insiste en que lo importante es preguntar antes de descartarse.

El año que viene, ayudas para accesibilidad

El Cabildo alterna distintas líneas de subvención. Este año toca la ayuda para rehabilitación de viviendas. El próximo objetivo será la accesibilidad.

Hidalgo adelanta que el año que viene se sacarán ayudas destinadas a personas que necesitan adaptar su vivienda por problemas de movilidad, discapacidad o edad. La realidad, apunta, es que muchas casas y edificios de Gran Canaria empiezan a quedarse antiguos para las necesidades actuales.

Adolfo Rodríguez

“Solo los edificios nuevos se adaptan a la accesibilidad universal”, recuerda. En muchas viviendas antiguas, lo que antes parecía cómodo —una escalera interior, dos plantas, accesos elevados— se convierte con los años en un problema serio.

Entre las actuaciones que podrían entrar en esa línea estarían rampas, sistemas para subir escaleras u otros elementos que permitan a personas mayores o con discapacidad seguir viviendo en su casa.

2.500 viviendas en rehabilitación en toda la isla

Más allá de las ayudas a particulares, Hidalgo defiende que la política de vivienda del Cabildo tiene una doble vía: rehabilitar lo que ya existe y construir vivienda nueva.

Según los datos aportados por el consejero, el Cabildo trabaja ahora en la rehabilitación de 2.500 viviendas en toda Gran Canaria, en colaboración con los ayuntamientos. En este caso, ya no se trata de arreglos individuales en una vivienda particular, sino de actuaciones sobre edificios completos.

La otra línea es la construcción de vivienda nueva con alquiler asequible. Hidalgo calcula que hay unas 400 viviendas en marcha en toda la isla.

“No era mi competencia, pero en este momento el problema era la vivienda, el problema fundamental”, afirma.

Alquileres disparados e hipotecas inaccesibles

El consejero sitúa la vivienda como la gran preocupación social del momento. Su diagnóstico es directo: los alquileres están “altísimos”, especialmente en los centros urbanos, y las hipotecas se han vuelto casi inaccesibles para muchas familias.

Hidalgo recuerda que los requisitos bancarios ya no tienen nada que ver con los años del boom inmobiliario. Hoy, aunque una persona tenga empleo y un sueldo, puede quedarse fuera del mercado privado porque no llega a los precios actuales.

“El alquiler se come el 80% de su renta”, advierte.

Por eso defiende que hace falta una alternativa pública estable. El problema, admite, es que construir lleva tiempo. “No se construyen edificios de la noche a la mañana”, resume.

Viviendas nuevas por unos 400 euros al mes

Dentro de las promociones públicas en marcha, Hidalgo destaca dos datos: la próxima entrega de 16 viviendas en Vecindario y la construcción de 63 viviendas en Las Palmas de Gran Canaria, que estarán terminadas en los próximos meses.

El acceso, aclara, se hará a través de las listas del Gobierno de Canarias. Y aquí introduce una idea importante: no se trata solo de pobreza extrema. También está pensado para la clase media que hoy no puede pagar un alquiler privado ni asumir una hipoteca.

El ejemplo que pone es claro. Una vivienda nueva, terminada, en el centro de la ciudad, podría costar fácilmente 1.200 euros de alquiler en el mercado privado. En cambio, dentro de estas promociones públicas, el alquiler podría estar en torno a 400 o 400 y pico euros.

Para Hidalgo, esa cifra ya entra dentro de unos márgenes soportables para una familia trabajadora.

Alquiler público “para siempre”

El modelo que defiende el Cabildo es de alquiler asequible estable. Es decir, vivienda pública en alquiler y no promociones que, con los años, acaben fuera del circuito protegido.

Hidalgo explica que las condiciones económicas de los inquilinos se revisarán pasado un tiempo. Si una persona mejora mucho su situación, podrá dejar esa vivienda para que acceda otra familia y pasar al mercado privado. Si no mejora, seguirá en ella “sin problema ninguno”.

Adolfo Rodríguez

La idea de fondo es evitar que la vivienda protegida vuelva a desaparecer del parque público, algo que, según Hidalgo, ocurrió con buena parte de la vivienda construida en España desde los años 50, también en Canarias.

El mensaje: preguntar cuanto antes

La conclusión de Hidalgo es sencilla: quien tenga una vivienda con problemas y crea que puede necesitar ayuda, debe informarse cuanto antes.

La subvención no es automática. Hay requisitos. Hay valoración técnica. Hay límites económicos. Pero también hay una cantidad importante sobre la mesa: hasta 18.000 euros para arreglos que muchas familias no pueden pagar solas.

El Cabildo quiere que la ayuda salga de los despachos, de la web y de los circuitos habituales. Que llegue al móvil, a las redes, a los barrios y a quienes tienen una humedad, una tubería rota o una casa que necesita una obra urgente.