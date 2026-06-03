Aval ambiental del Cabildo para abrir paso al corredor desde el casco histórico de Agüimes a la zona del auditorio

Luz verde ambiental a la apertura del corredor peatonal entre el casco de Agüimes y el auditorio. El Cabildo de Gran Canaria ha informado de forma favorable a la modificación menor nº 2 del Plan General de Ordenación (PGO) de Agüimes, una decisión que supone un paso clave que permite continuar la tramitación urbanística para reordenar el casco histórico sin necesidad de someter el expediente a una evaluación ambiental ordinaria. El acuerdo, adoptado el pasado 20 de mayo por el Órgano Ambiental de Gran Canaria, concluye que los trabajos para derribar el casino y crear un paso peatonal para conectar la parte antigua y la más moderna del casco no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente, lo que simplifica el procedimiento, aunque no supone aún su aprobación definitiva.

La modificación afecta a un ámbito de unos 3.200 metros cuadrados en el casco histórico, en el entorno del Casino de Agüimes, entre la Plaza Nuestra Señora del Rosario y el Auditorio Municipal. El objetivo es resolver un problema histórico de conectividad urbana, mejorar la relación entre ambos espacios y generar nuevos espacios libres de uso público, además de reordenar urbanísticamente la zona y completar su ordenación pormenorizada.

La actuación central plantea liberar el espacio actualmente ocupado por el Casino para facilitar una conexión más fluida entre el centro histórico y el entorno del auditorio, una intervención que el informe justifica por razones de interés general y por la disponibilidad de suelo público, así como por la colaboración existente con la Sociedad del Casino.

El expediente se inició en 2025 con la redacción del documento ambiental y la apertura de consultas a administraciones afectadas, seguido de un periodo de información pública en el que no se presentaron alegaciones. Tras el informe técnico favorable emitido en mayo, el pronunciamiento ambiental publicado ahora permite al Ayuntamiento continuar con los trámites pendientes, entre ellos la aprobación inicial y definitiva por el Pleno y un nuevo periodo de exposición pública. La materialización de la actuación quedará condicionada a la culminación de este proceso, previsiblemente a lo largo de 2027.

El alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, valora de forma muy positiva este avance y destaca que «lo importante es que es un pasito más. Llevamos con este proyecto años». Hernández reflexiona sobre la lentitud de los plazos administrativos, señalando que "la declaración de impacto ambiental ha tardado muchísimo" en algo que no tiene tampoco mucha trascendencia porque es un sector "absolutamente consolidado urbano que además no tiene ninguna afección al entorno".

Hernández señala que la intención del grupo de gobierno es «unir la parte más antigua del casco con la parte más moderna, que es el desarrollo no solo del auditorio, sino la carpa trasera, todo el paseo del parque urbano nuevo y además también que se rematará con el nuevo acceso a Guayadeque, que es toda una transformación de esa parte del casco». Sobre el edificio del Casino, el regidor aclaró que la histórica entidad no desaparecerá, sino que se trasladará a un inmueble de nueva planta en un espacio intermedio de ese mismo entorno. Un diseño de dos plantas con 200 metros cuadrados cada una que contará con servicio de restauración para que siga ofreciendo un espacio de eventos a la ciudadanía.