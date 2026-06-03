El Cabildo fija el orden de salida de las carretas para la Romería del Pino 2026

El Cabildo de Gran Canaria ha celebrado este miércoles el sorteo que fija el orden de participación de las carretas municipales en la Romería-Ofrenda del Pino, prevista para el 7 de septiembre en Teror. El acto tuvo lugar en la sede de la corporación insular en Las Palmas de Gran Canaria.

Orden de salida de los municipios

La comitiva estará encabezada por la carreta del municipio anfitrión, Teror, seguida por la del Cabildo de Gran Canaria, como coorganizador de las fiestas en honor a la Virgen del Pino.Tras esos dos primeros puestos, se sitúan La Aldea de San Nicolás y Mogán, que mantienen su posición atendiendo a su lejanía geográfica. A continuación, el orden definido para el resto de municipios participantes es el siguiente: San Bartolomé de Tirajana, Tejeda, Telde, Gáldar, Valleseco, Arucas, Santa María de Guía, Santa Brígida, Ingenio, Agüimes, Santa Lucía de Tirajana, Vega de San Mateo, Moya, Artenara, Agaete, Firgas, Valsequillo y Las Palmas de Gran Canaria.

Logística y asistencia institucional

En el encuentro también se abordaron cuestiones organizativas vinculadas al transporte y al regreso de las comitivas a sus municipios, además del traslado de los grupos folclóricos y el desalojo de carretas, enseres y yuntas de animales una vez finalice la romería. En esta edición, Valsequillo y Las Palmas de Gran Canaria fueron los únicos municipios que no acudieron con representación institucional al sorteo.

Participación de otras islas

Como en años anteriores, se prevé además la presencia de representaciones folclóricas de otras islas, que participarán en la comitiva romera intercaladas entre los municipios de Gran Canaria.