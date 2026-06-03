La cubierta del nuevo Estadio de Gran Canaria absorbe casi la mitad del presupuesto

El elemento arquitectónico más visible del futuro Estadio de Gran Canaria concentrará por sí solo 60,5 millones de euros. La cubierta que envolverá el recinto seleccionado como sede mundialista para 2030 representa el 44,1% del presupuesto de ejecución material de la reforma, que en total asciende hasta los 174,7 millones de euros, impuestos incluidos.

La esperada licitación para ejecutar la ampliación y remodelación del estadio, publicada este miércoles, permite conocer con detalle cómo se distribuirá la inversión prevista por el Instituto Insular de Deportes para adaptar la instalación de Siete Palmas a los requisitos de la FIFA. El expediente fija un plazo de ejecución de 36 meses, es decir, con fecha límite en 2029, por lo que el proyecto va a contrarreloj toda vez que el plazo de presentación de ofertas finaliza el 7 de julio.

La nueva cubierta aparece en el resumen del presupuesto como la actuación más ambiciosa de todo el proyecto denominado La Nube, diseñado por L35 Arquitectos, el estudio que también lideró la transformación del Santiago Bernabéu. La intervención contempla una envolvente ligera de doble piel que cubrirá completamente las gradas y definirá la nueva imagen del recinto.

El plazo de presentación de ofertas finaliza el 7 de julio y la reforma deberá estar terminada en 2029

La estructura no solo tendrá una función estética, también está concebida como una infraestructura tecnológica y arquitectónica que contribuirá al comportamiento climático y acústico del estadio, al proteger a los espectadores ante la meteorología y albergar buena parte de las instalaciones técnicas del recinto. Además, sobre la cubierta también se instalarán sistemas de iluminación.

El segundo capítulo de mayor volumen presupuestario corresponde a hormigones y estructuras, con algo más de 19,2 millones de euros. A continuación figuran las cimentaciones y muros, con 12,2 millones, mientras que las instalaciones eléctricas y energías renovables suman alrededor de seis millones.

Los problemas del suelo

Por otro lado, uno de los motivos del incremento presupuestario de la reforma, estimado inicialmente en unos 100 millones de euros, se atribuye a las necesidades detectadas en el terreno durante la fase de redacción técnica, tal y como ya explicó el propio presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. En los estudios geotécnicos efectuados en el recinto detectaron que parte del subsuelo está formado por rellenos artificiales que no ofrecen garantías suficientes para soportar las nuevas cargas estructurales. Esta circunstancia obliga a recurrir a soluciones de cimentación más complejas y costosas para garantizar la estabilidad del nuevo estadio.

Renovación tecnológica

La documentación de la licitación también revela el profundo proceso de renovación tecnológica que afrontará el recinto. El diagnóstico elaborado por los redactores del proyecto describe unas instalaciones en muchos casos obsoletas o insuficientes para los estándares internacionales actuales.

Por ejemplo, el estadio carece prácticamente de climatización en la mayoría de sus dependencias; los vestuarios y las oficinas funcionan sin sistemas mecánicos de acondicionamiento térmico; la ventilación resulta insuficiente en diversos espacios interiores y parte de las instalaciones eléctricas ya no cumplen las exigencias normativas vigentes.

Los técnicos también detectan deficiencias en los sistemas de protección contra incendios, en las redes de telecomunicaciones y en la infraestructura audiovisual. La cobertura de videovigilancia es limitada, no existe una infraestructura permanente adecuada para producciones televisivas de gran formato y las comunicaciones internas presentan importantes carencias.

La reforma plantea incorporar cobertura móvil 5G, redes WiFi 6, sistemas avanzados de control de accesos, videovigilancia de alta resolución, megafonía para evacuación y espectáculos, además de cuatro grandes videomarcadores de más de 60 metros cuadrados cada uno, ubicados en cada esquina del estadio.

La reforma incorpora además un importante componente de sostenibilidad, con una planta solar fotovoltaica para autoconsumo, cuatro pequeños aerogeneradores y un sistema de aerotermia que cubrirá más del 72% de la demanda de agua caliente del recinto. A ello se suma una red de aprovechamiento hídrico que recogerá tanto las aguas de lluvia como parte del drenaje del terreno de juego para almacenarlas y reutilizarlas.

Aforo de más de 40.000 espectadores

La actuación elevará el aforo hasta los 43.508 espectadores, por encima del mínimo exigido por la FIFA, y ampliará la superficie construida hasta los 117.032 metros cuadrados. Además, la obra deberá ejecutarse manteniendo la actividad deportiva del recinto. Pero antes, el siguiente paso del Cabildo de Gran Canaria es seleccionar a la empresa que lleve a cabo la reforma en el plazo previsto.

Esta licitación se ha publicado tres meses después de que el Cabildo de Gran Canaria y la UD Las Palmas acordaran una financiación y gestión compartida del recinto. Ambas partes sellaron un pacto de principios para que el club aporte 60 millones de euros al proyecto a cambio de participar en la explotación futura de determinados espacios comerciales y de actividad económica. Aunque la fórmula jurídica definitiva aún está pendiente de concretarse.