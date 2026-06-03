Los Defensores del Paisaje reabren la batalla contra las vallas publicitarias en Gran Canaria y advierten con acudir a los tribunales

La Asociación para la Defensa del Árbol y del Paisaje de Gran Canaria (Adapa) ha vuelto a alzar la voz contra la proliferación de nuevas vallas publicitarias junto a las carreteras de la isla. El colectivo denuncia la inactividad de las instituciones respecto a los carteles en la Autopista del Sur (GC-1) y en la Autovía del Norte (GC-2) a pesar de que incumplen la normativa vigente fuera de los tramos urbanos.

Rafael Molina Petit, presidente de Adapa, anunció que la organización remitirá en las próximas semanas una carta a todos los partidos políticos para pedirles que renuncien a utilizar estos soportes en sus campañas de cara a las elecciones de 2027. «Es ilegal publicitarte en un medio ilegal», sostuvo Molina, quien no descarta acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para exigir actuaciones frente a lo que considera una situación de pasividad institucional.

En este sentido, Molina insistió en que tanto las administraciones competentes como los propietarios de los terrenos y las empresas anunciantes podrían asumir responsabilidades derivadas del mantenimiento de estas instalaciones. Como ejemplo, Molina cita los casos de Lanzarote, La Palma, La Gomera o El Hierro, donde considera que existe una mayor sensibilidad social e institucional respecto a la protección del entorno visual.

Más de una década

Adapa lleva más de una década reclamando la desaparición de las vallas que ocupan los márgenes de las principales vías de comunicación de Gran Canaria. Para ello, se apoya en informes jurídicos basados en la legislación estatal y autonómica de carreteras, que prohíbe con carácter general la publicidad visible desde las carreteras fuera de los tramos urbanos por motivos de seguridad vial y protección del paisaje.

Según recuerda el colectivo, en 2016 el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, anunció un plan para erradicar los carteles publicitarios de la GC-1 y posteriormente de la GC-2. Aquel año se contabilizaron 149 vallas ilegales solo en la autopista del Sur, la mayoría concentradas en el municipio de Telde. La campaña permitió inicialmente la retirada de numerosos soportes en municipios como Agüimes, Ingenio o Santa Lucía de Tirajana. Sin embargo, el objetivo de eliminar completamente estas instalaciones nunca llegó a cumplirse.

El propio Morales reconoció públicamente en diciembre de 2022 el fracaso de esa estrategia. Entonces atribuyó parte de la responsabilidad a la falta de colaboración de algunos ayuntamientos y a las empresas que continuaban anunciándose en esos espacios.

Deterioro de la imagen

Cuatro años después, Adapa sostiene que la situación no solo no ha mejorado, sino que algunas zonas vuelven a registrar un aumento de carteles, incluidos soportes luminosos. Según Molina, estas acciones generan mayor riesgo para la seguridad vial, al entender que pueden aumentar las distracciones durante la conducción nocturna.

Pero Molina considera que el problema trasciende la mera legalidad urbanística o viaria, ya que las vallas contribuyen a deteriorar la imagen exterior de Gran Canaria y afectan a la percepción que los propios residentes tienen de su entorno. "Que la primera imagen que vean los turistas seann vallas publicitarias es dramático. ¿Cuál es la imagen que se llevan?", cuestiona.

"Junto con los grafitis, los escombros y los invernaderos abandonados, dan una imagen tercermundista", lamentó. El presidente de Adapa sostiene que el paisaje constituye un activo económico, turístico y también emocional para la población local. Por ello, estima que la acumulación de elementos degradantes en los corredores viarios genera un efecto de desapego hacia el territorio que incluso perjudica la autoestima colectiva.

"El amor por tu tierra tiene que ver mucho con la estética, con el amor a lo que es bonito. Si tu isla no es bonita, te desafectas. Y eso provoca un problema de desarraigo porque no estás en un ambiente en el que te encuentres cómodo y orgulloso", relata Molina, quien considera que "en Gran Canaria no somos capaces de embellecer nuestro paisaje cotidiano".

Además de a las administraciones competentes, Molina atribuye la responsabilidad a las empresas anunciantes, ya que a su juicio las compañías que contratan publicidad deberían asumir una responsabilidad subsidiaria por contribuir al mantenimiento de instalaciones que considera ilegales.