Josué Quevedo responde a Mazuelos: “El Carnaval no debe usarse para desviar la atención del gasto de la visita del papa”

Las palabras del obispo de Canarias, José Mazuelos, sobre el coste de la visita del papa León XIV han abierto un nuevo frente público en torno a la financiación del viaje pontificio al Archipiélago. La frase recogida por La Provincia —“La visita del papa será más barata que los Carnavales”— provocó la respuesta de Josué Quevedo, director artístico del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, que salió al paso en redes sociales para rechazar la comparación entre ambos acontecimientos.

Una comparación que Quevedo considera injusta

Quevedo respondió a través de una historia de Instagram en la que pidió no enfrentar dos eventos que, a su juicio, tienen naturaleza, objetivos y presupuestos diferentes. “Con todo el respeto, creo que comparar la visita del Papa con el Carnaval no ayuda al debate”, escribió. El creador defendió que la discusión sobre el dinero público destinado al viaje de León XIV debe abordarse “con transparencia y datos”, pero sin utilizar el Carnaval como elemento de contraste.

En su mensaje, Quevedo subrayó que las carnestolendas generan empleo, actividad económica y movimiento durante semanas en hoteles, restaurantes, taxis, comercios y empresas vinculadas a la producción, el sonido, la iluminación, el vestuario, la seguridad o la logística. También recalcó su dimensión identitaria: “Es una parte fundamental de nuestra identidad cultural”.

El coste de la visita del papa, en cifras

La visita de León XIV a España se desarrollará del 6 al 12 de junio e incluirá Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. En Canarias, el pontífice llegará el 11 de junio a la Base Aérea de Gando, mantendrá un encuentro con entidades migratorias en Arguineguín, visitará la Catedral de Santa Ana y presidirá una misa en el Estadio de Gran Canaria. Al día siguiente estará en Tenerife, con actos en Las Raíces, La Laguna y el puerto de Santa Cruz.

El presupuesto del viaje ha ido creciendo conforme se ha cerrado el dispositivo. En abril, los organizadores hablaban de un mínimo de 15 millones de euros y un impacto económico superior a los 100 millones. Esta semana, Fernando Giménez Barriocanal elevó la previsión a 25 millones: un 45% procedería de benefactores privados, un 30% de diócesis y Conferencia Episcopal, un 20% de administraciones públicas y un 5% de pequeños donativos. El 85% del gasto se destinaría a los actos oficiales y el impacto previsto se sitúa ya en al menos 150 millones.

Canarias: subvenciones, movilidad y seguridad

En el caso canario, el debate no se limita al coste general del viaje. El Gobierno de Canarias ha anunciado dos millones de euros para sufragar parte de la visita, un millón para cada obispado, destinados a montaje, sonido, iluminación, gradas, sillas, planes de emergencia y estructuras escénicas. A ello se suman las aportaciones de los cabildos capitalinos.

La magnitud del evento también afectará a la movilidad. El Ejecutivo autonómico ha suspendido las clases el 11 de junio en Gran Canaria y el 12 en Tenerife. Se esperan unas 80.000 personas en el entorno del Estadio de Gran Canaria y más de 50.000 en el puerto de Santa Cruz. El operativo en las islas incluirá 1.200 policías nacionales, 600 guardias civiles y cuatro hospitales de campaña.

Adolfo Rodríguez

El peso económico del Carnaval

Frente a esa comparación, Quevedo defendió que el Carnaval no puede analizarse solo como una partida de gasto. El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria celebró en 2026 su 50 aniversario y la Sociedad de Promoción de la Ciudad lo considera el evento más relevante del año por su repercusión social, económica y turística. El propio Ayuntamiento destaca su papel en el sustento de sectores como la restauración, la hostelería y el transporte aéreo y marítimo.

Además, el Carnaval capitalino de 2025 alcanzó un valor de comunicación de 80,92 millones de euros, según los informes encargados por el Ayuntamiento. La fiesta generó 2.679 apariciones en medios, una audiencia potencial de más de 3.327 millones de impactos y un valor publicitario equivalente cercano a los 27 millones.

“No son enemigos”

El mensaje de Quevedo cerró con una idea de convivencia: respeto a la visita del papa y defensa del Carnaval. “No son enemigos; ambos pueden convivir”, planteó el director artístico. Su respuesta introduce un matiz en el debate: la discusión sobre el dinero público debe hacerse con cifras verificables, pero sin enfrentar una visita religiosa extraordinaria con una fiesta popular que mueve economía, empleo e identidad cultural en Canarias.