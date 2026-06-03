Las obras del albergue de Tamadaba arrancan tras 20 años cerrado

El Cabildo de Gran Canaria ha iniciado las obras para rehabilitar y reabrir en 2027 el albergue juvenil de Tamadaba, situado en la zona cumbrera del municipio de Agaete, tras casi dos décadas en desuso. La actuación, que cuenta con una inversión de 2.548.704 euros, permitirá recuperar el antiguo campamento de juventud del Pinar de Tamadaba y transformarlo en un albergue moderno con capacidad para 50 personas, zonas comunes, espacios para actividades y servicios adaptados. Los trabajos, que comenzaron hace dos meses y se prevé que finalicen en el primer semestre del próximo año, buscan devolver la actividad a un equipamiento histórico para la juventud grancanaria y facilitar su integración en la Red de Albergues Juveniles de Canarias. El complejo volverá así a acoger actividades educativas, formativas y de convivencia en uno de los entornos naturales más emblemáticos de la Isla.

El vicepresidente del Cabildo y consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, Augusto Hidalgo, y la consejera de Educación y Juventud, Olaia Morán, supervisaron este miércoles el avance de las obras, que ejecuta el Servicio de Arquitectura del Cabildo a través de la empresa pública Tragsa. Durante la visita Hidalgo destacó la importancia de recuperar un espacio que durante años fue un referente para los campamentos juveniles de Gran Canaria. «Estamos hablando de un albergue que era un símbolo de los antiguos campamentos juveniles de la isla de Gran Canaria, que llevaba ya 15 años en desuso por distintas circunstancias», señaló.

Por su parte, Olaia Morán subrayó el valor que tendrá este equipamiento para la juventud de la Isla y para los colectivos que demandaban espacios de estas características. «Diversos colectivos nos han pedido espacios como este para sus actividades y ahora, por fin, lo van a tener dentro de un año», afirmó la consejera, quien también destacó que el albergue permitirá reforzar la participación de Gran Canaria en proyectos educativos y de voluntariado europeo.

Demolición de viejas estructuras

Hasta el momento, los trabajos se han centrado en la demolición de viejas estructuras y paredes que no se conservarán en el nuevo proyecto. También han comenzado las cimentaciones de las nuevas construcciones y la apertura de zanjas para las canalizaciones de saneamiento, electricidad y fibra.

Además, se derribarán las construcciones que presentan un mayor deterioro y se levantarán nuevas edificaciones destinadas al alojamiento, los aseos y las duchas. Una vez finalizada la actuación, el complejo dispondrá de dos edificios de alojamiento, zonas comunes, espacios para actividades y servicios adaptados.

Otros trabajos

De forma paralela, el Servicio de Arquitectura tramita una obra complementaria considerada imprescindible para el futuro funcionamiento del albergue: la conexión eléctrica a la red, de la que actualmente carece. Para ello, el Cabildo prevé ejecutar un tendido soterrado de unos diez kilómetros de longitud, junto a la carretera, entre el cruce de Coruña, en Artenara, y las instalaciones del albergue. El proyecto incluye también la renovación del pavimento de la carretera de acceso al albergue, la GC-216, conocida como carretera del Pinar. No obstante, estos trabajos estarán condicionados a la instalación previa del nuevo cableado eléctrico soterrado junto a la vía.

Además, el Servicio de Arquitectura colabora con la consejería de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento para construir junto al albergue un refugio antiincendios y un sistema de defensa frente a incendios forestales. Para ello se aprovecharán las instalaciones de un antiguo estanque abandonado situado junto a los edificios del complejo.

Este refugio se ejecutará como una estructura aislada del exterior, similar a un búnker, y servirá para que, en caso de incendio forestal, los usuarios del albergue o cualquier trabajador de la zona puedan protegerse hasta ser evacuados con seguridad.