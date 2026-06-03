Las obras en el depósito de aguas de El Fondillo dejan sin riego a cien agricultores durante meses: «Menos mal que no ha hecho calor»

Las obras del depósito de aguas de El Fondillo, una infraestructura de 33.000 metros cúbicos destinada a mejorar la autosuficiencia hídrica de Gran Canaria y a garantizar el suministro de agua de riego a 121 agricultores de la Isla, han dejado sin servicio a alrededor de casi un centenar de productores de las zonas altas de Telde, como La Matanza, y de Marzagán. Los afectados aseguran que llevan aproximadamente un mes y medio sin agua de riego y advierten de que la situación podría prolongarse hasta el próximo 16 de junio, fecha en la que está previsto que se resuelva el problema. Ante esta situación, reclaman al Cabildo de Gran Canaria y al Consejo Insular de Aguas más información y soluciones alternativas, ya que, según denuncian, durante todo este periodo solo se les ha suministrado agua en una ocasión.

Una de las comunidades de regantes afectadas es la de Las Pedreras, integrada por unos 25 agricultores de la zona alta de Marzagán, que permanecen sin agua de riego desde el pasado 15 de abril. Entre los damnificados se encuentra Nicasio, quien asegura que durante estas semanas han podido resistir la falta de suministro gracias a que las temperaturas no han sido especialmente elevadas. De lo contrario, sostiene, muchos cultivos «se hubiesen echado a perder». Aunque los agricultores afectados denuncian que les ha «faltado comunicación», muchos de ellos intuían que el corte del suministro estaba relacionado con las obras del futuro depósito de El Fondillo, una actuación que, según afirman, «ha traído bastantes problemas».

Solución el 16 de junio

Fuentes del Cabildo de Gran Canaria recalcan que el corte en el suministro de agua no se debe a una avería como tal, sino a las mejoras que se están llevando a cabo en la estación de bombeo del terciario, incluida dentro del proyecto del depósito de El Fondillo. Según explican, los trabajos consisten en la sustitución de las bombas actuales por otras de mayor eficiencia energética, así como en el refuerzo del sistema para ofrecer una mayor garantía de suministro. La previsión es que estas actuaciones concluyan el próximo 16 de junio, coincidiendo con la finalización de las obras del depósito. No obstante, esta infraestructura debería haber estado lista a finales de 2025, tal y como se había previsto inicialmente. Sin embargo, el retraso en la entrega de los trabajos por parte de la empresa adjudicataria ha impedido que la obra finalizara en la fecha prevista.

Algunos afectados han recurrido a agua de pozos, mientras otros continúan a la espera de la normalidad

Esta situación ha obligado a algunos de los afectados a recurrir al agua de pozos para poder regar sus cultivos, aunque no todos los agricultores cuentan con esa posibilidad. «Yo, por ejemplo, dependo de esta agua de riego», continúa Nicasio, quien advierte de que si el problema se prolonga y aumentan las temperaturas, la única alternativa será empezar a pagar agua para regar. Según explica, el coste podría ascender hasta los 300 euros al mes por disponer de unas pocas horas de suministro dos veces por semana.

Un día de riego

Otro de los afectados es Antonio, agricultor de La Matanza, en Telde, que también lleva alrededor de un mes y medio sin agua de riego y sin una solución a la vista. En la zona son más de 20 los agricultores que se encuentran en la misma situación, muchos de ellos dedicados exclusivamente al campo y dependientes de este suministro para sacar adelante sus cultivos. «Mi finca, por ejemplo, es pequeña y no tengo tanto plantado, pero hay otros agricultores que tienen fincas extensas y muchas plantaciones», afirma Antonio, quien explica que en su caso no cultiva papas, que requieren más agua, sino árboles frutales. El agricultor recuerda que durante todo este tiempo solo hubo un día en el que se les avisó de que iban a disponer de agua de riego. «Fue muy poco tiempo y, además, llegaba con poca fuerza», señala.

El nuevo depósito garantizará el suministro de agua de riego a 121 agricultores de la Isla

Los trabajos que se llevan a cabo en El Fondillo, iniciados en el verano de 2025, permitirán garantizar el suministro de agua de riego a 121 agricultores de la Isla y mejorar la autosuficiencia hídrica de Gran Canaria. El nuevo depósito, con una capacidad de 33.000 metros cúbicos, almacenará el agua procedente de la depuradora de Barranco Seco para su posterior distribución a las fincas. Los recursos hídricos estarán destinados principalmente al sur de la Isla, aunque también podrán abastecer a algunas explotaciones del norte. La nueva infraestructura sustituirá al depósito ya existente en El Fondillo, con una capacidad de apenas 1.500 metros cúbicos, que hasta ahora funcionaba como el principal sistema insular para la distribución de agua regenerada destinada al regadío

La alta capacidad del nuevo depósito de El Fondillo permitirá guardar agua durante cuatro días, en caso de que se produzca cualquier tipo de incidencia en la depuradora. Por lo tanto, esto mejorará la seguridad del abastecimiento del sector primario, ya que se prevé que la infraestructura suministre a 560 hectáreas agrícolas, una vez esté en funcionamiento.