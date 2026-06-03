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Obras públicas expropia diez fincas para el cuarto carril de la GC-1

El Gobierno de Canarias ha emitido una orden urgente que incluye la expropiación definitiva de nueve fincas y la expropiación temporal de una de ellas.

Autopista GC-1 a la altura de La Pardilla.

Autopista GC-1 a la altura de La Pardilla. / ANDRES CRUZ

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Juan Rodríguez Santana

Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, ha declarado urgente la expropiación forzosa de diez terrenos privados para ejecutar las obras de ampliación de la GC-1. La medida, recogida en una orden administrativa emitida el pasado 22 de mayo, permitirá incorporar un cuarto carril a la vía con el objetivo de optimizar la circulación de los vehículos en el municipio de Telde. Esta orden se enmarca en la ejecución del proyecto de construcción “GC-1 Mejoras de accesos y enlaces GC-1 Las Palmas GC-Aeropuerto. Fase I: Actuaciones de mejora de fluidez de la GC-1, tramo: Potabilizadora-Enlace Salinetas. Ampliación de capacidad entre La Estrella y Las Terrazas”.

Fincas afectadas

Las diez fincas afectadas suman una superficie total de 7.639 metros cuadrados. Nueve de los terrenos privados experimentarán una expropiación definitiva y el restante será ocupado de manera temporal para llevar a cabo ciertas labores como el almacenamiento de la maquinaria, otorgando 521 metros cuadrados. La propiedad en la que se prevé la menor ocupación cederá 6 metros cuadrados y la que perderá una mayor cantidad de espacio cederá 2.879 metros cuadrados.

Objetivo de la expropiación

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, afirma en la orden publicada en el Boletín Oficial de Canarias del miércoles 3 de junio, que la declaración de urgencia para ocupar los bienes y derechos afectados por este proyecto se considera necesaria, principalmente, para mejorar el rendimiento de la infraestructura actual, favorecer una mayor fluidez del tráfico y corregir los problemas de funcionalidad que presenta en estos momentos la vía. Esta actuación resulta especialmente relevante en el tramo situado entre la Potabilizadora y el enlace de Salinetas, dentro del término municipal de Telde, donde se pretende reducir la gran presión circulatoria que soporta la GC-1.

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El Gobierno de Canarias plantea que la ejecución de esta obra es una intervención clave para avanzar en la mejora de la seguridad vial y en la agilidad del tránsito de vehículos mediante la infraestructura prevista. La Administración Autonómica tiene como objetivo realizar los trámites con celeridad para que la nueva carretera pueda estar operativa en un plazo razonable. Por este motivo, considera imprescindible evitar nuevas demoras en la puesta en funcionamiento de la actuación y ve necesario llevar a cabo el procedimiento de expropiación de las fincas afectadas con la mayor brevedad posible, tal y como recoge el informe emitido el 23 de octubre de 2025 por el jefe del Área Técnica de la Dirección General de Infraestructura Viaria de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, incorporado al expediente.

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