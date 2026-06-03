Un piano de Saint-Saëns vuelve a sonar en Ingenio tras más de un siglo de silencio

Un piano del siglo XIX que perteneció al compositor francés Camille Saint-Saëns ha vuelto a sonar en Ingenio tras más de un siglo de silencio. La residencia del músico y compositor ingeniense Blas Sánchez acogió un concierto-conferencia en el que se presentó el resultado de varios meses de restauración de este instrumento histórico, vinculado a la relación que el autor francés mantuvo con Canarias. La interpretación corrió a cargo de Raphael Sánchez, hijo de Blas Sánchez, pianista, compositor y director de orquesta afincado en París, quien destacó el valor patrimonial y musical de una pieza que llevaba décadas en el entorno familiar, pero que no podía utilizarse por su avanzado estado de deterioro.

La restauración fue realizada por el especialista Eduardo Cubero, que tuvo que intervenir en prácticamente todos los elementos del piano, fechado en 1870. El instrumento presentaba cuerdas oxidadas, apagadores destrozados, la tabla armónica cubierta por una gruesa capa de tierra y graves daños en la mecánica y en las teclas, muchas de ellas bloqueadas o fracturadas por los contrapesos internos. «Después de mucho trabajo, hemos conseguido darle vida musical al piano», relató Cubero, quien reconoció que el proceso supuso un importante reto profesional.

Una ópera en las islas

Durante su intervención, Raphael Sánchez explicó la importancia histórica del instrumento y recordó la estrecha relación de Saint-Saëns con Canarias, donde el compositor francés pasó diferentes temporadas de creación. «Este piano no ha sido tocado desde hace casi siglo y medio, y pertenecía a Camille Saint-Saëns, un compositor francés muy conocido que venía a Canarias a lo que se llama residencia de creación», señaló. Según añadió, el Gobierno español le encargó diferentes obras musicales y llegó a escribir una ópera durante su estancia en las Islas.

El piano llevaba más de dos décadas formando parte del entorno familiar de Blas Sánchez, aunque su estado impedía cualquier uso musical. La humedad, el paso del tiempo y la falta de mantenimiento habían afectado gravemente tanto a su sonido como a su funcionamiento interno, hasta el punto de que no podía afinarse ni responder correctamente al teclado.

Recuperar las cuerdas

Cubero explicó que uno de los primeros trabajos consistió en recuperar las cuerdas, muy deterioradas por el óxido. «Lo primero que nos encontramos fue que todas las cuerdas estaban oxidadas; tuve que pulirlas para darle ese matiz de sonido», detalló. También fue necesario restaurar los apagadores, que se encontraban prácticamente destrozados, así como desmontar buena parte del instrumento para acceder a la tabla armónica, considerada el corazón acústico del piano.

Otro de los procesos más delicados fue la reparación de las teclas y de la mecánica que transmite el movimiento hasta los martillos encargados de golpear las cuerdas. Muchas piezas estaban rotas, bloqueadas o directamente habían desaparecido, por lo que tuvieron que ser reconstruidas. Además, algunas cuerdas se rompieron durante la afinación, algo que el restaurador consideró normal debido al avanzado estado de oxidación del conjunto.

La recuperación del instrumento culminó con su presentación pública a través de la música. La interpretación de Raphael Sánchez permitió escuchar de nuevo el sonido de un piano ligado a una de las figuras más relevantes de la historia de la música clásica. Su restauración supone, además, la conservación de una pieza singular del patrimonio cultural y musical asociado a la presencia de Camille Saint-Saëns en Canarias.