San Bartolomé de Tirajana abre la consulta pública de la ordenanza que regula la vivienda vacacional

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, a través de la Concejalía de Urbanismo, ha abierto el periodo de consulta pública previa para elaborar la Ordenanza Provisional Municipal sobre el Uso de la Vivienda Vacacional en Suelo Urbano Consolidado, con la que pretende definir cómo podrá implantarse esta actividad en barrios y zonas residenciales del municipio.

Plazo y participación ciudadana

El consistorio recabará durante 15 días hábiles las opiniones y aportaciones de vecinos, colectivos sociales, profesionales, propietarios y agentes económicos. El plazo comenzará a contar a partir del viernes 5 de junio, una vez se publique el anuncio correspondiente en la web municipal y en el Portal de Transparencia, donde también se detallarán los procedimientos para presentar propuestas.

Una ordenanza específica para suelo urbano consolidado

Según la información municipal, esta iniciativa se circunscribe exclusivamente a la regulación de la vivienda vacacional en suelo urbano consolidado y se tramita de forma independiente a la Ordenanza Provisional de Usos Turísticos y Residenciales que se encuentra actualmente en tramitación. La finalidad es adaptar la normativa local al marco autonómico y concretar las condiciones de compatibilidad de este uso en ámbitos residenciales.

Objetivos: vivienda, convivencia y seguridad jurídica

La futura ordenanza busca establecer criterios para ordenar la implantación de viviendas vacacionales en zonas residenciales, con el foco en proteger el acceso a la vivienda, favorecer la convivencia vecinal y aportar seguridad jurídica tanto a residentes como a quienes desarrollan esta actividad. El Ayuntamiento vincula el proceso a la Ley Canaria de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas.

Declaraciones del gobierno municipal

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, señaló que el objetivo es “ordenar una actividad que forma parte de la realidad económica del municipio” y garantizar que su desarrollo sea compatible con el derecho a la vivienda, la convivencia vecinal y la calidad de vida en los barrios. Por su parte, la concejala de Urbanismo, Davinia Ramírez, subrayó que la consulta pública “es fundamental” para incorporar desde el inicio la visión de la ciudadanía y de los sectores afectados, con la idea de construir una regulación ajustada a la realidad local.

Qué se pregunta en la consulta

El trámite no implica la aprobación de un texto normativo ni de medidas concretas. Su propósito es recoger opiniones sobre los problemas que la ordenanza pretende abordar, la necesidad de su aprobación, los objetivos que debe perseguir y posibles alternativas regulatorias. Entre las cuestiones planteadas figuran la compatibilidad de la vivienda vacacional con la función residencial de los barrios, la convivencia vecinal y la preservación del acceso a la vivienda, además de la adaptación al nuevo marco normativo autonómico.