Estos son los cortes en Gran Canaria por la visita del papa León XVI: la GC1, la principal afectada

A menos de diez días de la visita del papa León XVI a Gran Canaria, se han concretado las principales medidas de movilidad y seguridad que afectarán a la isla durante los días 11 y 12 de junio. El dispositivo contempla cortes dinámicos, restricciones al tráfico pesado y la suspensión de obras en varias vías clave de la isla, con especial impacto en la GC1.

Las medidas han sido anunciadas por la Delegación del Gobierno en Canarias y la Dirección General de Tráfico (DGT), que han advertido de que se trata de un operativo sin precedentes en el Archipiélago.

La GC1, eje principal de los cortes de tráfico

La GC1 será la vía más afectada por el dispositivo de seguridad. Durante el 11 de junio se prevén cortes dinámicos entre los kilómetros 15 y 56 en sentido sur entre las 10:30 y las 11:45 horas, y entre los kilómetros 56 y 0 en sentido norte entre las 12:15 y las 13:15 horas.

Además, el 12 de junio también se contemplan nuevas restricciones en esta misma vía en las primeras horas de la mañana, en el marco del desplazamiento del pontífice hacia Tenerife.

Mapa con los cortes de carreteras de Gran Canaria facilitado por la Dirección General de Tráfico / LP/DLP

En total, solo en el trayecto entre Arguineguín y Las Palmas de Gran Canaria se han previsto más de 24 cierres en sentido sur y 35 en sentido norte, todos ellos de carácter dinámico, activándose y desactivándose en función del paso de la cápsula de seguridad.

Cortes también en la GC-3 y accesos estratégicos

El operativo no se limita a la GC1. La GC-3 también sufrirá restricciones en distintos tramos durante la tarde del 11 de junio, entre los kilómetros 6 y 9 en sentido norte y en sentido contrario en horario nocturno. Asimismo, se verán afectados ramales de salida, túneles y carriles de deceleración en puntos estratégicos de la red viaria, como el entorno del túnel de San José o accesos a la GC-500.

Restricciones a vehículos pesados y mercancías

El plan de movilidad incluye además la prohibición de circulación de vehículos de más de 7.500 kilos en varios tramos de la GC1, GC3 y GC31 durante distintas franjas horarias del 11 y 12 de junio. Estas restricciones afectan en ambos sentidos de la circulación y contemplan excepciones para servicios de emergencia, asistencia en carretera y transporte esencial.

Suspensión de obras en carreteras

Otro de los puntos clave del dispositivo es la suspensión temporal de obras en las principales carreteras afectadas por el recorrido del papa. En Gran Canaria, los trabajos quedarán paralizados en la GC1, GC3 y GC31 durante la jornada del 11 de junio y en los primeros tramos horarios del día 12, con el objetivo de garantizar la fluidez del tráfico y la seguridad del operativo.

Las autoridades han destacado que se trata de una de las operaciones de tráfico más complejas realizadas hasta la fecha en Canarias, debido a la combinación de cortes dinámicos, restricciones de vehículos y coordinación entre islas. El objetivo del operativo es garantizar la seguridad del desplazamiento del papa León XIV sin colapsar por completo la movilidad en la isla durante las jornadas del 11 y 12 de junio.