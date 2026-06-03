El Tablero celebra la 27ª Feria de La Zafra con teatro, música y artesanía

El Tablero celebrará su 27ª Feria de La Zafra los próximos viernes 12 y sábado 13 de junio, con una programación centrada este año en los oficios tradicionales que contribuyeron a construir la identidad social, cultural y económica del pueblo. La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, busca mantener viva la memoria colectiva vinculada a la zafra y a los orígenes aparceros del barrio.

Un viernes con aula abierta, recorrido teatral y música en la plaza

La jornada del viernes 12 arrancará con un aula abierta del alumnado infantil de dibujo y pintura de la Universidad Popular del Sur, a partir de las 17:00 horas en el Centro Cultural Carmelo Pérez Rodríguez, con trabajos vinculados al mundo de la zafra. A continuación, se celebrará un recorrido teatralizado por rincones del pueblo para recrear antiguas profesiones desarrolladas en el siglo pasado; la salida está prevista a las 19:30 horas desde el parque infantil situado en la trasera de la iglesia.

Cartel de la Feria de la Zafra 2026. / LP/DLP

Ya en horario de tarde-noche, el Centro Cultural Carmelo Pérez Rodríguez acogerá, sobre las 20:30 horas, la entrega de premios del concurso de carteles coordinado con los institutos de Secundaria del municipio. El cierre del viernes llegará en la Plaza de El Tablero a las 21:00 horas, con la actuación del grupo La Trova, dirigido por Eliezer Benítez.

Sábado de feria: artesanía, km 0 y tradiciones

El sábado 13 concentrará la programación principal, desde las 12:00 hasta las 20:30 horas, con una muestra de artesanías, actuaciones musicales, venta de productos km-0, degustación de comidas tradicionales de la zafra y propuestas de carácter familiar como juegos tradicionales y talleres de manualidades. También se incluyen exhibiciones del salto del pastor y del garrote canario, además de sesiones de show-cooking con degustaciones a cargo del chef local Aridani Alonso.

La jornada finalizará con el baile de taifas a partir de las 20:30 horas, con la Parranda Los Horcones y la Agrupación La Cucaña, en un cierre pensado para enlazar la vertiente festiva con el objetivo central de la feria: recuperar y compartir la memoria del trabajo y los oficios asociados a la zafra en El Tablero.

Noticias relacionadas

Presentación institucional y enfoque patrimonial

El programa fue presentado este miércoles 3 de junio de 2026 por el alcalde Marco Aurelio Pérez Sánchez, junto al consejero del Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidaldo Sánchez, y las concejalas Elena Álamo Vega (Cultura) y Esther Delgado Sánchez (Educación). Durante el acto Hidalgo señaló que “la zafra no es algo que se pierde en el tiempo, sino una actividad bastante reciente que fue fundamental para el origen de El Tablero". Por su parte, el acalde resaltó "el trabajo comunitario que hay detrás de esta feria, que nace de la participación e implicación de los colectivos, asociaciones y personas a título individual".