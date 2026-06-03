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La Universidad Popular programa en junio talleres, muestras y actividades de fin de curso en distintos barrios

La Universidad Popular Juan Rodríguez Doreste ofrece talleres, muestras y actividades formativas y culturales abiertas a la ciudadanía durante junio en distintos barrios de la capital grancanaria

Universidad Popular

Universidad Popular / LP / DLP

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Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

La Universidad Popular Juan Rodríguez Doreste celebra durante el mes de junio una amplia programación de talleres, muestras y actividades de final de curso en diferentes barrios de Las Palmas de Gran Canaria.

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento capitalino a través de la Concejalía de Educación, incluye propuestas formativas, culturales y de convivencia abiertas a la ciudadanía, con la participación del alumnado de los distintos talleres municipales.

Formación, cultura y participación

La concejala de Educación, Nina Santana, destacó que “la Universidad Popular sigue siendo un espacio de aprendizaje, convivencia y participación que conecta a personas de distintas edades y barrios a través de la cultura, la creatividad y la formación”.

Asimismo, señaló que las actividades de final de curso permiten mostrar el talento y el trabajo desarrollado durante todo el año por el alumnado y el profesorado en los centros municipales.

Talleres en Guanarteme

La programación arrancará en el Centro UP de Guanarteme con varias actividades formativas, entre ellas el taller ‘Apps para gestionar trámites por internet’, que se celebrará del 2 al 11 de junio.

También está previsto el curso ‘Aprende a montar en bici’, del 16 al 19 de junio, así como un taller de cocina canaria centrado en la elaboración de fideuá con verduras, que tendrá lugar el 18 de junio.

Moda y creatividad en Tamaraceite

Durante este mes se celebrarán además distintas muestras de final de curso en varios centros de la Universidad Popular.

Entre ellas destaca la pasarela de moda organizada en el salón de actos del Centro UP de Tamaraceite el próximo 17 de junio, con la participación del alumnado de los talleres de corte y confección, arreglos y reciclaje, pintura en tela y vestimenta tradicional canaria de los centros de Santa Catalina, Arenales y Tamaraceite.

Ciudad Alta y La Isleta celebran el cierre del curso

En el Centro de Ciudad Alta, la jornada de clausura del curso incluirá una pasarela de moda, exposiciones de dibujo y actuaciones del taller de danza fusión.

Por su parte, en el Centro de La Isleta se desarrollarán muestras de talleres, actividades gastronómicas, música y baile, además de la actuación de la cantante Yesica Johana.

Asimismo, el grupo UP’Telier de La Isleta continuará desarrollando durante junio distintas actividades vinculadas a los talleres creativos y de diseño textil que se imparten en el centro municipal.

Santa Catalina se suma a las actividades

El Centro de Santa Catalina celebrará también su actividad de final de curso con actuaciones musicales, exposiciones de dibujo, pintura, muñequería y accesorios, además de actividades de convivencia entre el alumnado.

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Con esta programación, la Universidad Popular continúa consolidándose como un espacio de encuentro, aprendizaje y participación ciudadana, acercando la cultura y la formación a los distintos barrios del municipio a través de una oferta diversa y abierta a toda la ciudadanía.

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