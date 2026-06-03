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Valleseco culmina el área de compostaje comunitario en La Laguna con 20.000 euros

El área cuenta con seis compostadores de 1.000 litros, vallado con materiales reciclados y señalética para el uso correcto por vecinos y visitantes.

Área de Compostaje Comunitario de Valleseco.

Área de Compostaje Comunitario de Valleseco. / LP/DLP

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Yeremi Almeida González

Yeremi Almeida González

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Valleseco ha culminado la instalación del nuevo Área de Compostaje Comunitario en el entorno del Área Recreativa de La Laguna, una infraestructura orientada a mejorar la gestión de los residuos orgánicos y reforzar las políticas municipales de economía circular y protección ambiental.

Financiación insular y objetivo del proyecto

La actuación se enmarca en la convocatoria de subvenciones directas de la Consejería de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, dirigida a los 21 ayuntamientos de la isla para implantar áreas de compostaje comunitario. El objetivo es transformar restos orgánicos en compost que pueda reutilizarse localmente, reduciendo el volumen de residuos que deben trasladarse y gestionarse fuera del municipio.

Inversión y equipamiento instalado

El proyecto ha supuesto una inversión de 20.000 euros, destinada a la adquisición de módulos de compostaje y equipamiento complementario, además de la obra civil necesaria para su implantación. La instalación incorpora seis compostadores de 1.000 litros de capacidad, un cajón estructurante para material vegetal, vallado perimetral elaborado con materiales reciclados, un punto de agua para tareas de mantenimiento y limpieza, así como elementos de control y seguimiento del proceso. También se han distribuido recipientes para la recogida selectiva de residuos orgánicos y se ha colocado señalética informativa para facilitar el uso correcto.

Uso previsto del compost y reducción de traslados

El alcalde, José Luis Rodríguez Quintana, señaló que la infraestructura pretende “cerrar el ciclo de la materia orgánica” en uno de los espacios naturales más representativos del municipio. Según explicó, los residuos orgánicos generados en La Laguna, tanto por usuarios del área recreativa como por los trabajos de mantenimiento, podrán convertirse en un recurso para jardines, zonas verdes y plantaciones municipales. La reutilización del compost busca, además, reducir la necesidad de fertilizantes convencionales y avanzar hacia una gestión más sostenible de los recursos.

Educación ambiental y participación

Desde el consistorio se subraya también el componente divulgativo del sistema, planteado como una herramienta de educación ambiental para que la población conozca el proceso de transformación de residuos orgánicos en compost y su aplicación práctica en el entorno municipal.

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Horarios de depósito y normas de funcionamiento

El Área de Compostaje Comunitario queda integrada en el Área Recreativa de La Laguna y estará disponible dentro del horario habitual de apertura de estas instalaciones. Vecinos, vecinas y visitantes podrán depositar residuos orgánicos autorizados de lunes a viernes, entre las 08:00 y las 14:00 horas, y los fines de semana y festivos, de 09:00 a 18:00 horas, conforme a las normas de funcionamiento establecidas para garantizar el correcto proceso de compostaje y el mantenimiento del espacio.

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