La Villa de Arucas a través de la mirada de Olivia M. Stone

Olivia M. Stone fue una escritora irlandesa y aventurera, apasionada por explorar nuevos territorios. Casada con John Harris Stone, de quien tomará el apellido y quien la acompañará en este viaje por las islas Canarias. El miércoles 5 de septiembre de 1883 el matrimonio desembarcaría en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife; venía a bordo del vapor francés Paraná, que se dirigía a Buenos Aires. Después de recorrer las islas occidentales (Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro) todas únicas y hermosas, se trasladan a Gran Canaria.

En la mañana del martes 6 de noviembre llegan al Puerto de La Luz. Alojándose en la Fonda Europa ubicada en la actual Calle de Los Balcones (Vegueta). También la Sra. Stone traerá consigo cartas de presentación dirigidas a diversas personalidades de la isla, entre ellas, al Dr. Gregorio Chil y Naranjo y al historiador D. Agustín Millares Torres que les fueron bastantes valiosas para acceder al interior de la isla, a través de sus amistades.

En la mañana del 8 de noviembre el matrimonio se dirige a la Calle Mayor de Triana donde cogerán un carro con destino a la Villa de Arucas. Cuando salían de la ciudad, lindando con el Casillo de Mata, a la escritora le llamó poderosamente la atención las viviendas cuevas habitadas por personas que rayaban en la pobreza y que eran conocidas, popularmente, como las Cuevas del Provecho.

El apelativo hace alusión a que sus moradores aprovechaban las comidas sobrantes de los soldados que pernoctaban en la fortaleza de Mata como en el Castillo de San Francisco. Seguidamente menciona que la carretera estaba llena de gente camino del mercado y que las mujeres mostraban rostros curtidos y atuendos estampados, dándoles un toque oriental.

Cuando llegan a Tamaraceite, después de cruzar el barranco, vieron una pequeña iglesia muy deteriorada. Se refiere a la actual ermita de La Mayordomía y que probablemente había sido un pequeño oratorio-cementerio para los antiguos propietarios. Después pasarían por el túnel de Tenoya, conocido también por aquel entonces como Bachicao.

El sitio que más le impresionó fue la fábrica azucarera que estaba en construcción y que sería inaugurada el 9 de agosto de 1884

Ella lo describe como un pasadizo de unas 150 yardas de largo (137,16 metros), bien construido con piedra y cemento, techo alto y con dos lámparas de aceite que iluminan el interior. La obra fue proyectada por el ingeniero D. Juan de León y Castillo en 1866, con la finalidad de unir la ciudad de Las Palmas con el norte de la isla. Tras cruzar el cauce de Tenoya y caminar entre eucaliptos llegan a Arucas. Una vez vistada la Villa la describe como pequeña y limpia, cuyas casas están dispersas alrededor de la base de un volcán.

A continuación, se entrevistarían con Don Pantaleón, persona de una gran reputación, para entregarle en mano una carta con el deseo de que los acompañase a conocer aquellos rincones más significativos del lugar. La primera visita sería a la antigua Iglesia de San Juan Bautista, sobre cuyo solar hoy se alza el actual templo.

En este recinto sagrado contemplaron una magnifica pila bautismal, tallada en piedra gris, de cuatro pies de diámetro (1,22m.) y tres de alto (0,91m.), cubierta con una tapa de caoba coronada por una pequeña figura de marfil que representa la imagen del profeta Juan el Bautista con rasgos filipinos, según se dice tiene más de noventa años de antigüedad. Posiblemente esta pieza artística proceda de este territorio, pues las islas Filipinas pertenecieron a España hasta el año 1898.

Asimismo, añadiría que al pasar por las calles vieron cestas de cochinillas por todas partes y que los hombres introducían y sacaban grandes bandejas planas de los hornos, completamente llenas. Fue el culmen de la bonanza como bien dijo Olivia Stone «El sol de la prosperidad brillaba sobre las Islas Canarias», pero esta situación de bienestar no iba a durar por mucho tiempo.

La industria química descubrió los tintes artificiales, la anilina, colorante mucho más económico que vino a sustituir a este insecto. Este descubrimiento fue la causa principal de la quiebra de este negocio, que años atrás había creado grandes fortunas (1855-1870).

Si bien el sitio que más le impresionó fue la fábrica azucarera que estaba en construcción, y que sería inaugurada el 9 de agosto de 1884 con el nombre de La Fábrica de San Pedro, por su propietario D. Alfonso Gourié Álvarez. La maquinaria original llegó de Escocia y fue traslada por varias yuntas de bueyes desde el Puerto de La Luz hasta Arucas. Trayecto que se requirió varios días debido al peso de los aparatos y a las deficientes carreteras de la época.

La escritora, conocedora de la historia de este municipio, menciona la figura de Doramas, caudillo aborigen, que destacó por ser uno de los líderes principales de la resistencia frente a los conquistadores castellanos, empresa patrocinada por los Reyes Católicos (1478). Ella diría textualmente: «Es el territorio (Arucas) donde murió el famoso jefe Doramas y donde los castellanos y nativos se enfrentaron en una de sus batallas (1480)». En esta lucha los aborígenes se verían condenados a la rendición y a la pérdida de su libertad.

Luego, el matrimonio partiría hacia la zona baja de Arucas, pasando por Bañaderos con destino a Santa María de Guía. A lo largo del camino observa grupos de mujeres con escobillas en las manos recogiendo cuidadosamente cochinilla y depositándola en grandes cestas de mimbre. En este recorrido ella menciona aquel hecho que sucedió en el siglo XV cuando la Princesa Tenesoya, mientras se bañaba en estas aguas, fue capturada por el conquistador Diego de Herrera.

Y señaló: más allá se encuentra «La Cuesta de Silva», donde el portugués Diego de Silva fue abatido por los aborígenes, pero gracias a la bondad del Guanarteme Egonaiga El Bueno lo liberó, junto a la tropa, dándole la libertad. Recordando aquel episodio acaecido en el año 1460, hoy el lugar mantiene su nombre.

Regreso a Inglaterra

Tras completar su recorrido por el archipiélago canario, después de visitar Fuerteventura y Lanzarote, la Sra. Stone y su esposo regresaron a Inglaterra en febrero de 1884. Se instalaron en Dover, en el condado de Kent, en una casa a la que dieron el nombre de «Fuerteventura».

Con la información reunida durante el viaje, la autora publicó en 1887 el libro Tenerife y sus seis satélites, en el que presenta a Tenerife como centro del archipiélago, pues el pico Teide (3.718m) contempla las demás islas como si fueran satélites. Con su capacidad de análisis y observación la escritora señala varias reflexiones, entre ellas, que la mujer canaria desempeña un papel muy limitado, centrado en el ámbito familiar, con una clara discriminación con respecto al hombre. En el terreno económico, advierte del riesgo de los monocultivos y resume con estas palabras: «Todo el dinero y la tierra estaba dedicado a la cochinilla y los isleños se entregaron a una especie de disfrute desenfrenado de las fortunas que hacían…».

Tras la aparición de la anilina, comenzó el declive de este modelo. Más grave aún le parece el abandono de Canarias por parte del Gobierno Central. A su juicio, gran parte del comercio y del desarrollo económico de las islas se debía a la iniciativa de empresas privadas, en su mayoría extranjeras, especialmente británicas, así como a la tenacidad de un reducido grupo de empresarios canarios.

Como prueba, menciona que tanto el suministro de carbón a los buques como la instalación del primer cable telegráfico submarino estuvieron en manos inglesas. Aun así, subraya que, pese al aislamiento de las islas, sus habitantes supieron impulsar iniciativas propias.

Durante su estancia en Las Palmas tiene conocimiento del pleito insular para desligarse de Santa Cruz de Tenerife como única capital, con el objetivo de alcanzar una hegemonía política y económica propia. Según su opinión el archipiélago debería de actuar de forma unificada.

Años más tarde, bajo el reinado de Alfonso XIII y por real decreto, 1927, Canarias se divide en dos provincias: Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. También menciona aquellos yacimientos aborígenes que vio y por los que sintió una profunda admiración y reconocimiento. Incluso el Sr. Harris escribiría al Times pidiendo que el patrimonio arqueológico canario se conservara y cesaran los expolios al que se estaban sometiendo.

Por último, la lectura de esta obra Tenerife y sus seis satélites y con la mirada de Olivia M. Stone nos permite remontarnos al pasado y conocer una parte de la idiosincrasia del pueblo canario.

Al final hay unas palabras de agradecimientos dirigidas a aquellas personas que les prestaron su ayuda, así como a la población canaria. Y añade: «Siempre recordaremos las islas como nos parecieron a nosotros, verdaderas islas felices, allí el clima imparte salud y cura, lo más parecido a un paraíso terrenal…».

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Nota: Extracto de la conferencia impartida el día 31 de octubre 2025, en la Casa de Colón. II Jornadas Olivia M. Stone. Organizado por el Fondo Bibliográfico y Documental Manuel Campos.