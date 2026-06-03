El X Certamen Insular de Vinos de Gran Canaria ‘Joyas Enológicas’ reúne en Gáldar a 15 catadores expertos

El Centro de Formación Municipal, situado en la Casa de la Juventud de Gáldar, acogió en la tarde de este lunes la cata de expertos del X Certamen Insular de Vinos de Gran Canaria ‘Joyas Enológicas’, una cita que reunió a 15 catadores especializados llegados desde diferentes puntos del país para valorar las 60 muestras presentadas por las 21 bodegas participantes.

La jornada se celebró a puerta cerrada en el Aula Polivalente de la Casa de la Juventud, donde el panel de expertos evaluó los vinos participantes con el objetivo de seleccionar los mejores caldos de esta edición del certamen.

Durante el desarrollo de la cata estuvieron presentes Tine Martín, concejal de Desarrollo Socioeconómico del Ayuntamiento de Gáldar; y Vanesa Santana, fundadora de ‘Joyas Enológicas’, que cuenta con una amplia trayectoria en la divulgación y promoción de la cultura vitivinícola y volvió a liderar la cata aportando su experiencia y conocimiento del sector.

Ambos agradecieron la implicación de las bodegas participantes y el compromiso de los profesionales encargados de las valoraciones. La jornada contó, además, con la colaboración de los PFAE de Gáldar Restaurante.

Un jurado de alto nivel profesional

Los catadores participantes en esta décima edición fueron Cristina Prados, Mar Galván, Erika Sanz, Néstor González, Diego Tornel, Chaxiraxi Triana, Daniel Ramos, Nikos Stelzle, Nuria España, Rocío Yagüe, Jessica Espitia, David Noel Ghosn, Nayra Gómez, Juan Socas y Josefina Rojas.

El jurado de esta edición destacó por su elevado nivel profesional, al reunir a referentes nacionales del sector de la sumillería, la enología, la restauración y la comunicación especializada. Entre sus integrantes figuran profesionales vinculados a restaurantes distinguidos con estrellas Michelin y Soles Repsol, ganadores de reconocimientos nacionales en gastronomía y sumillería, así como responsables de sala, formadores, educadores del vino y expertos en análisis sensorial con una amplia trayectoria en algunos de los establecimientos más prestigiosos del país.

Gáldar, punto de encuentro del vino de Gran Canaria

La Concejalía de Desarrollo Socioeconómico del Ayuntamiento de Gáldar organiza esta décima edición en colaboración con la Concejalía de Museos, la Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria y la Denominación de Origen Gran Canaria.

‘Joyas Enológicas’ celebrará su décima edición los próximos 12 y 13 de junio con una programación que volverá a convertir a Gáldar en punto de encuentro para los amantes del vino y el producto local.

Vino, patrimonio y música

El programa continuará el viernes 12 de junio con la actividad ‘Vino y Museo’, una cata comentada en el Museo Agáldar que combinará la degustación de vinos con el patrimonio cultural del municipio y la actuación musical de La Pando Trio.

El acto central tendrá lugar el sábado 13 de junio en la Plaza de Santiago con la tradicional noche de vinos, pinchos y música. A partir de las 19.30 horas, vecinos y visitantes podrán degustar una amplia selección de vinos de Gran Canaria y propuestas gastronómicas a precios populares, acompañadas por las actuaciones de Mercedes Villarino al arpa, Ismael Leal al violín, Isabel Padrón y Fasur.

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Durante la velada, a las 21.00 horas, se procederá a la entrega de premios del X Certamen Insular de Vinos de Gran Canaria, reconociendo la calidad y el trabajo de las bodegas participantes y poniendo en valor el esfuerzo de un sector fundamental para la identidad y el patrimonio agrícola de la isla.