El plan para construir 1.700 casas de alquiler asequible en Agüimes permite inversión pública

El pleno del Ayuntamiento de Agüimes aprobó inicialmente este jueves en sesión extraordinaria, el Plan Municipal de Vivienda, que prevé la construcción de más de 1.700 hogares de alquiler asequible en suelo público. El proyecto, denominado Tus raíces ¡Vive Agüimes!, se abre ahora a exposición pública durante 30 días antes de avanzar hacia su aprobación definitiva. El plan busca dar respuesta a la crisis habitacional en el municipio mediante un modelo de colaboración público-privada, en el que el Ayuntamiento cederá suelo en régimen de concesión demanial, manteniendo siempre la titularidad pública de los terrenos. Las viviendas serán promovidas por empresas privadas y deberán alquilarse a precios al menos un 50% inferiores a los del mercado libre, con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda digna sin expulsar a la población residente.

Durante la sesión plenaria, el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, responsable del área de Vivienda, explicó que el documento mantiene su formulación inicial, pero incorpora dos nuevos criterios para garantizar su viabilidad: la actualización del precio de ejecución material y la posibilidad de invertir recursos públicos en el desarrollo del programa. Hernández señaló que estas modificaciones «responden a la necesidad de adaptar el plan a la situación actual» del sector de la construcción y a las condiciones económicas de las empresas interesadas, sin renunciar al objetivo principal de asegurar alquileres asequibles para la ciudadanía.

Hernández: «Estas modificaciones responden a la necesidad de adaptar el plan a la situación actual»

Proyecto pionero

El programa contempla que las viviendas se construyan en suelo público por parte de promotoras privadas, que gestionarán los alquileres durante el periodo establecido en la concesión. Una vez finalizado ese plazo, los inmuebles pasarán a ser de titularidad pública, reforzando así el parque municipal de vivienda. El Ayuntamiento prevé que las más de 1.700 viviendas se desarrollen por fases en los principales núcleos de población del municipio. Con esta iniciativa, Agüimes aspira a poner en marcha un proyecto pionero en Canarias para ampliar la oferta de vivienda protegida y combatir las dificultades de acceso al mercado residencial.