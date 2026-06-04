Agüimes
El plan para construir 1.700 casas de alquiler asequible en Agüimes permite inversión pública
El Consistorio incorpora este criterio para garantizar la viabilidad del proyecto, que prevé alquileres un 50% por debajo del mercado
El pleno del Ayuntamiento de Agüimes aprobó inicialmente este jueves en sesión extraordinaria, el Plan Municipal de Vivienda, que prevé la construcción de más de 1.700 hogares de alquiler asequible en suelo público. El proyecto, denominado Tus raíces ¡Vive Agüimes!, se abre ahora a exposición pública durante 30 días antes de avanzar hacia su aprobación definitiva. El plan busca dar respuesta a la crisis habitacional en el municipio mediante un modelo de colaboración público-privada, en el que el Ayuntamiento cederá suelo en régimen de concesión demanial, manteniendo siempre la titularidad pública de los terrenos. Las viviendas serán promovidas por empresas privadas y deberán alquilarse a precios al menos un 50% inferiores a los del mercado libre, con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda digna sin expulsar a la población residente.
Durante la sesión plenaria, el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, responsable del área de Vivienda, explicó que el documento mantiene su formulación inicial, pero incorpora dos nuevos criterios para garantizar su viabilidad: la actualización del precio de ejecución material y la posibilidad de invertir recursos públicos en el desarrollo del programa. Hernández señaló que estas modificaciones «responden a la necesidad de adaptar el plan a la situación actual» del sector de la construcción y a las condiciones económicas de las empresas interesadas, sin renunciar al objetivo principal de asegurar alquileres asequibles para la ciudadanía.
Hernández: «Estas modificaciones responden a la necesidad de adaptar el plan a la situación actual»
Proyecto pionero
El programa contempla que las viviendas se construyan en suelo público por parte de promotoras privadas, que gestionarán los alquileres durante el periodo establecido en la concesión. Una vez finalizado ese plazo, los inmuebles pasarán a ser de titularidad pública, reforzando así el parque municipal de vivienda. El Ayuntamiento prevé que las más de 1.700 viviendas se desarrollen por fases en los principales núcleos de población del municipio. Con esta iniciativa, Agüimes aspira a poner en marcha un proyecto pionero en Canarias para ampliar la oferta de vivienda protegida y combatir las dificultades de acceso al mercado residencial.
- Visita del papa León XIV a Canarias: la GC-1 tendrá cuatro horas y media de cortes y nueve de restricciones a la circulación en distintos tramos durante el paso del pontífice por Gran Canaria
- Cierra la guardería Trapito de Ingenio: Adela se despide de sus 1.000 niños y niñas
- Un influencer denuncia una villa turística con más de 400 cucarachas en Gran Canaria
- Se vende' y 'se alquila': el centro comercial de Meloneras se lanza a las oficinas ante la caída del ocio
- La GC-1, al límite: más de 160.000 coches al día y una solución que no pasa por más carriles
- Obras públicas expropia diez fincas para el cuarto carril de la GC-1
- ¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?
- Quevedo y Ptazeta convierten una noche cualquiera en Arucas en una película urbana