Agüimes remodela la Urbanización La Paz con parque, deporte y huerto urbano

Las obras de acondicionamiento en la Urbanización La Paz, en el Polígono Residencial de Arinaga (Agüimes), avanzan con la previsión de estar concluidas a final de este año. La actuación, financiada íntegramente por el Ayuntamiento de Agüimes, remodela los espacios comunes abiertos e incorpora nuevas áreas de uso vecinal, además de mejoras para facilitar el acceso a las viviendas.

El proyecto incluye la construcción de un parque infantil, la habilitación de un huerto urbano comunitario y una zona deportiva. En este último espacio se instalará una cancha infantil de pequeño formato y dos mesas de ping pong fijas al aire libre. La intención municipal es favorecer la convivencia y consolidar un punto de encuentro que pueda servir también como referencia para el conjunto del municipio.

Dos plazas renovadas y una pista de patinaje

Los trabajos contemplan la renovación completa de dos plazas situadas junto a los bloques residenciales. En una de ellas se mantiene una pista de patinaje y se acometen actuaciones como la sustitución del pavimento, la instalación de nuevo mobiliario y la creación de una pequeña área de merendero para el uso cotidiano de los residentes.

El alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, visita las obras junto a técnicos municipales y concejales. / LP/DLP

Otra parte de la intervención se centra en mejorar la accesibilidad a los inmuebles mediante la supresión de escalones, la reparación de pavimentos deteriorados y la eliminación de barreras arquitectónicas. Además, la reorganización de los accesos rodados busca ganar superficie para el tránsito peatonal y generar nuevos espacios de esparcimiento en el interior del conjunto residencial.

Visita institucional y presupuesto de la obra

El alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, visitó las obras este jueves junto al concejal de Urbanismo y Obras Públicas, Rubén Romero, la concejala de Parques, Jardines y Playas, Juani Martel, y el técnico municipal Ángel Pérez, para comprobar el avance de los trabajos. La actuación cuenta con un presupuesto de 887.735 euros.

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Según la información municipal, el inicio del proyecto se vio condicionado por la localización de elementos de amianto, cuya retirada requirió las autorizaciones correspondientes del Gobierno de Canarias. Superado ese trámite, las obras continúan en ejecución con el objetivo de culminar la remodelación a final de año.