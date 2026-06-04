El Banco de Tierras rescata el campo abandonado de Gran Canaria: 248 hectáreas buscan quien las cultive

El Cabildo de Gran Canaria intensifica su apuesta por el Banco de Tierras como una herramienta clave para recuperar fincas agrícolas abandonadas y ponerlas a disposición de quienes quieran. El proyecto funciona a través de una plataforma web que conecta a propietarios y demandantes, ofrece asesoramiento técnico y se complementa con ayudas económicas para la puesta en marcha de explotaciones, en un contexto en el que el 61,17% de la superficie agraria de Gran Canaria permanece sin cultivar. Actualmente, el Banco de Tierras ofrece 79 fincas que suman 248 hectáreas y registra 299 demandas de terreno para uso agrario o ganadero. Desde su creación, se han arrendado 28 terrenos, equivalentes a 84 hectáreas.

Miguel Hidalgo, consejero del Sector Primario, defendió este jueves durante la jornada que los Bancos de Tierras son «una herramienta estratégica y fundamental» para conectar a las personas propietarias de terrenos con quienes desean trabajarlos, al tiempo que permiten reactivar el territorio, generar empleo y avanzar hacia un modelo insular más sostenible y resiliente. Durante su intervención, el consejero alertó del progresivo abandono del medio rural grancanario y de sus consecuencias sobre el paisaje, la biodiversidad, la economía, la cultura y la seguridad frente a incendios. Según el Informe Estadístico del Mapa de Cultivos de Gran Canaria del Gobierno de Canarias, solo el 38,83% de la superficie agraria de la Isla está actualmente en uso.

El Cabildo enmarca esta estrategia dentro del Plan Estratégico del Sector Primario de Gran Canaria, aprobado en 2018, que incluye medidas para mejorar la competitividad de las explotaciones agrarias y pesqueras, facilitar la incorporación de jóvenes y mujeres al campo, fomentar la sostenibilidad ambiental y valorizar los productos locales.

Asesoramiento a propietarios

Una de las principales líneas de trabajo es el Programa Insular de Desarrollo del Banco de Tierras, que busca dinamizar el arrendamiento de fincas rústicas de uso agrícola, ganadero y agroforestal. En colaboración con AIDER Gran Canaria, en 2022 se puso en marcha la plataforma web www.bancodetierrasgrancanaria.es, que actualmente ofrece 79 fincas, con una superficie total de 248 hectáreas, y registra 299 demandas. Desde su creación, se han arrendado 28 terrenos, equivalentes a 84 hectáreas.

A esta herramienta se suma el asesoramiento técnico a propietarios y demandantes de fincas agrarias, activo desde 2024, así como las ayudas específicas que el Cabildo concede desde 2017 para recuperar tierras en desuso. Estas subvenciones han beneficiado hasta ahora a 538 personas, que han puesto en producción 440 hectáreas y han recibido más de 1,5 millones de euros.

La Corporación insular también concede ayudas para la incorporación de nuevas personas al sector agrario, con 115 beneficiarios y más de 315.900 euros otorgados. Además, desde 2011, los servicios técnicos del Cabildo y de sus seis agencias de extensión agraria, junto con personal especializado de COAG Canarias, han asesorado a unas 1.300 personas que trabajan más de 2.300 hectáreas del campo grancanario.

La Jornada sobre Bancos de Tierras de Canarias, cofinanciada por el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias y organizada por AIDER, reunió a representantes institucionales y técnicos para compartir experiencias y analizar modelos de éxito. En el encuentro se expusieron los trabajos desarrollados en los Bancos de Tierras de Gran Canaria y Tenerife, así como el caso del Banco de Tierras del Bierzo, en la provincia de León.