Carmen Roa Tortosa, responsable de área de eólica marina y energías del mar del IDAE (Ministerio Transición Ecológica): "Es importante asegurar la garantía jurídica del concurso eólico marino"

En la jornada organizada por Comisiones Obreras con el Cabildo se está hablando de 2027 para que salga la convocatora para el reparto de la energía eólica marina en España. ¿Es así?

Bueno. La cuestión es que la maduración que requiere la normativa para asegurar una estabilidad y una garantía jurídica hace que el periodo se esté dilatando algo más. En el fondo, esta subasta está siendo muy participativa, no solo con los sectores, sino con la cadena de valor, los tenedores implicados; y ese periodo de maduración está siendo que, a lo mejor, se dilate un poco más. Pero es importante asegurar esa garantía jurídica para el desarrollo de los proyectos, para que las subastas salgan en condiciones. Y es importante enfocarse en la sostenibilidad ambiental y en la socioeconómica, que también es muy importante.

Se ha incluido el tema del desmantelamiento como requisito en las propuestas, que quizás no se ha hablado tanto. ¿Por qué?

Esas acciones las hace el organismo competente, que es realmente el Ministerio. Nosotros como Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) damos un apoyo técnico, hacemos propuestas, oímos al sector y hacemos de puente.

¿Y por qué se ha llevado tanto tiempo exposición pública previa?

En su momento se fue a lanzar y bueno, la exposición pública es porque hay muchos agentes implicados y la aceptación social es importante. Entonces, se está teniendo consideración y las directivas también hacen que haya mucha consulta pública y que todo el mundo sea participativo en los procesos.

Aerogenerador del Windfloat Atlantic en Viana do Castelo (Portugal). / Efe

La jornada muestra que Canarias está muy desesperada. ¿En Madrid se ve igual?

Desde nuestro punto de vista sabemos, y en la hoja de ruta le pone, que Canarias es la demarcación donde se esperaba que se fuera a hacer el despliegue. Y como zona, pues es la punta de lanza o la prioritaria, porque cumple con todas las condiciones, para reducir los costes y luego también por su soberanía energética propia del Archipiélago, para que sea más independiente.

¿Se puede hablar de 2027 entonces como confían los empresarios españoles?

Todas las previsiones indican que Canarias cumple todas las condiciones, pero el que decide es el organismo competente.

¿Y cuándo se resolverán las alegaciones que se han presentado ahora?

El otro día alguien del Ministerio de Transición Ecológica ya confirmó que estaban analizándolas, pero no te puedo decir los plazos que manejan.

Y añade.

En la consulta pública previa, muchas de las preguntas se dirigían a ver cómo se hacen esas bases regulatorias, con preguntas como: ¿qué considera usted que debe ser la mejor zona para sacar las primeras subastas?¿Deberían de salir todas las áreas en la subasta o solo algunas? ¿Qué criterios tienen que cumplir los proyectos? ¿Qué criterios tienen que cumplir los participantes de la subasta? Todo eso hace una serie de preguntas que se encuentran en la consulta pública que ayudarán a formar y a definir la base.

En el caso de Gran Canaria, ¿se han tenido en cuenta las propuestas para que se concentre todo en el Sureste?

Noticias relacionadas

Yo no te puedo decir, porque no estoy participando en ella. Pero, bueno, según parece, ha habido muchas propuestas favorables, pero no te puedo decir muy bien.