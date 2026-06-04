Santa Lucía de Tirajana
La Casa del Terror vuelve a Santa Lucía de Tirajana con los fantasmas de Goya
La cita abrirá del 18 al 26 de junio en el Salón Ateneo y la programación se completa con la Noche de Fuego en Pozo Izquierdo
Santa Lucía de Tirajana celebrará este año las fiestas de San Juan con el regreso de la Casa del Terror, que estará dedicada a los fantasmas de Goya e inspirada en las pinturas negras del artista español. La propuesta, organizada por el Taller de Animación municipal, abrirá del 18 al 26 de junio en el Salón Ateneo, en horario de 20.00 a 22.00 horas, con entradas a dos euros en taquilla y tres euros en venta online.
La programación también incluirá la Noche de Fuego, que se celebrará el 23 de junio en el barranquillo de Pozo Izquierdo con música en directo y fuegos acuáticos. La fiesta arrancará a las 20.30 horas con ‘La otra Oreja’, tributo a La Oreja de Van Gogh, y continuará a las 22.30 horas con ‘Rayando el sol’, homenaje a Maná. Entre ambos conciertos actuará el DJ Ulises Acosta.
El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, agradeció el trabajo de los cerca de 130 voluntarios y voluntarias del Taller de Animación municipal, que cada año hacen posible una actividad que suele agotar sus entradas y que se ha consolidado como una de las citas más esperadas por los vecinos.
Por su parte, el concejal de Cultura, Sergio Vega, destacó la implicación del equipo municipal y del Taller de Animación, que también participa en otros eventos como la alegoría del Carnaval y la cabalgata. Según explicó, la Casa del Terror contará este año con unas trece estancias ambientadas en las pinturas de Goya, con pases de unos 15 minutos pensados para crear una experiencia de miedo. El espectáculo está recomendado para mayores de 13 años.
- Visita del papa León XIV a Canarias: la GC-1 tendrá cuatro horas y media de cortes y nueve de restricciones a la circulación en distintos tramos durante el paso del pontífice por Gran Canaria
- Cierra la guardería Trapito de Ingenio: Adela se despide de sus 1.000 niños y niñas
- Un influencer denuncia una villa turística con más de 400 cucarachas en Gran Canaria
- Se vende' y 'se alquila': el centro comercial de Meloneras se lanza a las oficinas ante la caída del ocio
- La GC-1, al límite: más de 160.000 coches al día y una solución que no pasa por más carriles
- Obras públicas expropia diez fincas para el cuarto carril de la GC-1
- Estos son los cortes en Gran Canaria por la visita del papa León XVI: la GC1, la principal afectada
- La cubierta del nuevo Estadio de Gran Canaria absorbe casi la mitad del presupuesto