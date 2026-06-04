Del contenedor de los hoteles de Gran Canaria, a la agricultura: un proyecto pionero transforma residuos en compost para el campo

De los contenedores de los complejos hoteleros hasta las zonas verdes y las fincas del municipio tirajanero. La empresa Ayagaures Mediombiente ha desarrollado una iniciativa pionera en la isla junto al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana a la que han denominado Compost T+ Canarias Circular. El innovador proyecto tiene como objeto reutilizar los residuos orgánicos de las cocinas de varios hoteles del municipio para elaborar un compost que será utilizado para abonar las zonas verdes municipales, las de los alojamientos turísticos y las fincas del municipio.

El fertilizante se fabrica en la planta de compostaje de Agüimes y el proyecto piloto contempla que se suministre de manera gratuita a algunos agricultores locales durante las primeras fases del plan. A día de hoy, la planta ha generado 20.000 kilos de compost a partir de las 100 toneladas de residuos orgánicos que han recibido. La compañía tiene previsto comenzar a empaquetar el material obtenido lo antes posible para poder empezar a entregarlo a finales del mes de julio.

Residuos orgánicos de los hoteles aún sin tratar. / LP/DLP

Un recorrido circular

El producto se obtiene a raíz de lo que se conoce como "crema", que son los restos derivados de los cortes de frutas y verduras que se desechan tras los fogones de los hoteles. El proceso de reciclaje comienza cuando los camiones de Ayagaures Medioambiente recogen tres veces por semana los desechos producidos en los alojamientos turísticos Relaxia Beverly Park, Gloria Palace, Corallium Dunamar by Lopesan Hotels y Gold by Marina. El material se trata en la planta de compostaje hasta convertirlo en fertilizante y luego se envía al Consistorio y las empresas colaboradoras para que lo utilicen en sus zonas verdes.

Una parte del producto se envía a los agricultores tirajaneros que disponen de terrenos cercanos a los complejos hoteleros, quienes lo emplean para abonar sus cultivos. Sin embargo, lo más llamativo es que el proyecto está diseñado para facilitar que los productores locales vendan parte de su cosecha a los alojamientos que generaron los desechos orgánicos con los que se hizo el compost. De esta forma, se genera un circuito de economía circular con género de kilómetro cero que va desde el campo hasta las cocinas y viceversa.

Respeto al medioambiente

La reducción del impacto medioambiental es uno de los principales propósitos del plan, ya que, según afirma el responsable de Tratamiento de Residuos de la empresa, Eduardo Izquierdo, "importamos desde países del centro de Europa en torno a 3.000 toneladas de fertilizantes al año, lo que supone un gasto de combustible durante el transporte que genera grandes cantidades de CO2". Izquierdo señala que un producto de cercanía reduciría la contaminación y sería beneficioso para la economía local.

El responsable de Tratamiento de Residuos de Ayagaures Medioambiente, Eduardo Izquierdo y el jefe de servicio del área de Tratamiento de Residuos, Aday Sosa, junto a la máquina cribadora. / LP/DLP

Pasos del proceso

El proceso de compostaje comienza con la mezcla de los residuos de poda con los restos orgánicos de los hoteles, a los que se añade agua. A continuación, el material se somete a un proceso aeróbico de pilas volteadas que tarda 12 semanas o se introduce en unas máquinas denominadas "trincheras", que añaden oxígeno a la mixtura y regulan su temperatura, lo que acorta el tiempo de espera a 8 semanas. Luego el compost entra en fase de maduración y pasa por la máquina cribadora para eliminar las posibles impurezas.

Imagen de la trinchera, una de las máquinas utilizadas para el proceso de compostaje. / LP/DLP

Proyección de futuro

El objetivo de la empresa es ampliar el proyecto a más municipios y, según afirma Izquierdo, ya se han puesto en contacto con cuatro hoteles de Agaete y con diferentes localidades de las islas de Fuerteventura y Lanzarote que han mostrado interés en este tipo de economía circular. El jefe de servicio del área de Tratamiento de Residuos, Aday Sosa, apunta que "es una iniciativa con mucha proyección ya que el 50% de los desechos que producimos son orgánicos".