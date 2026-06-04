Eólica marina: las empresas españolas esperan que el concurso del Transición Ecológica salga en 2027 y se priorice a Gran Canaria

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) que engloba a más de 350 compañías nacionales especializadas espera que el próximo año se publique ya la convocatoria de la subasta para el reparto de la eólica marina en el conjunto de España, y "apuesta" porque Canarias saldrá elegida "porque tiene todo el sentido". Durante una jornada organizada por el sindicato Comisiones Obreras y el Cabildo este jueves, el sector insta a Madrid a agilizar el procedimiento, y augura que las islas serán "punta de lanza" para exportar conocimiento en esta materia, lo que permitirá la diversificación económica, generar empleo y riqueza, como lo hizo también "por necesidad" en su momento con la desalación de agua. Eso sí, la puesta en funcionamiento de las plantas puede tardar casi una década.

Los datos expuestos así lo atestiguan. Mientras países de Europa ha desarrollado la energía 'offshore', Gran Canaria cuenta con años de conocimientos experimentales con molinos en el mar, pero sin poder trasladarlo en la práctica a la red pública. Y todos los ojos de la responsabilidad durante la jornada celebrada en la sede cabildicia se dirigen a Madrid, por no aprobar su planificación.

Una hoja de ruta desde 2021

La hoja de ruta del Ministerio se dio a conocer en 2021, y Canarias asegura estar muy preparada para su desarrollo, con la implicación de empresas especializadas y los puertos. Pero esa carrera permanece atascada a la espera de que el Ministerio para la Transición apruebe las condiciones sobre las que se iniciará el reparto. Entre ella, existen muchas dudas de si Gran Canaria será elegida en ese primer reparto, si se concentra en una zona del sureste como se pretende y otros condicionantes, que todavía no se han resuelto.

Programa de la jornada de energía eólica marina. / Quique Curbelo (Efe)

El director técnico de Asociación Empresarial Eólica (AEE), Juan de Dios López, se "lanzó al mar" para augurar que la convocatoria de la subasta para la adjudicación saldrá el año que viene en dos convocatorias, y se conocerá el mismo año la resolución de la primera. Y que "la apuesta de Canarias tiene todo el sentido", entre los primeros proyectos de la potencia asignada. En este sentido, expuso un estudio de hace dos años en el que refleja que el ahorro al sistema puede alcanzar entre 120 y 140 millones de euros.

La organización, que agrupa al 90% de la cadena de valor (tecnológica, industrial y energética), destaca que Canarias reúne el nivel comercial para su implantación, pese a la desventaja de la altura del fondo del mar en la costa frente a países de Europa.

Hace falta una ventanilla única

El responsable territorial en Canarias de Iberdrola Renovables, Miguel Serrano, apuntó que su puesta en marcha puede llevar casi una década para cumplimentar los trámites previos. De ahí que se pidiera en la jornada crear una ventanilla única de las administraciones para acelerar el papeleo.

"Tenemos todo, pero falta que el Ministerio nos de la oportunidad", insistió la viceconsejera de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Julieta Schallenberg, defendiendo que "no podremos descarbonizarnos si no miramos al mar" y que "tenemos empleo, puertos preparados, cadena de valor y condiciones meteoceánicos", si se quiere acabar con la monodependencia del petróleo.

El sector señaló también la importancia de la central de Chira-Soria para el almacenamiento de la energía renovable, ya que ahora la falta de baterías obliga a tirar la energía renovable.

Empleo y riqueza

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, lamentó que "España no ha empezado, mientras en otros países se genera empleo y economía". Y remarcó que, más allá de la energía, supone una oportunidad económica para las Islas. En esa línea, el consejero insular, Raúl García, señaló que es el momento de "ejecutar y pasar a la acción" después de cinco años. Además, espera que se le permite a las instituciones públicas presentarse a las convocatorias de Madrid.

Iberdrola defendió que la potencia asignada se concentre en el sureste, mientras las empresas esperan que se desvelen aspectos como la seguridad jurídica, la retribución y que sean unos plazos de ejecución "realistas", además de pedir que se prepare la red para verter en tierra esta nueva fuente.

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A su vez, el jefe de línea de investigación de recursos renovables de la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan), Alejandro Romero, destacó que la eólica marina abre un gran potencial económico, ya que las empresas locales puede conseguir conocimiento para exportar su trabajo. "Si fuimos punteros por necesidad en la desalación, también lo podemos ser en esto".