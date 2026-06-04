¿Por qué se llama así Escusabarajas? El rincón de Gran Canaria que conserva una palabra casi olvidada

Pregunta a cuatro personas al azar y es probable que ninguna sepa que Escusabarajas existe. Menos aún que está en Gran Canaria. No les pidas ya que lo sitúen en el mapa, aunque quizá acierten por intuición. Está en una zona del interior donde la isla conserva algunos de sus topónimos más extraños y menos conocidos.

Para orientarse, la referencia más reconocible es Chira, aunque Escusabarajas queda entre esa zona y Cercados de Espino, dentro del Parque Natural de Pilancones, en el interior de San Bartolomé de Tirajana. El nombre aparece en la cuenca del barranco de Arguineguín, asociado a un barranco, a una montaña, a un pinar y a una pequeña presa.

El nombre figura en la toponimia insular como barranco o barranquillo de Escusabarajas, aunque algunos inventarios posteriores lo recogen con x, como Excusabarajas. La presa llegó después, ya en el siglo XX, levantada en ese mismo entorno.

Más allá del topónimo, la palabra escusabaraja existe y aún hay quien la usa. Nombra un objeto muy común en la vida rural: una cesta de mimbre con tapa. Saberlo no resuelve del todo el origen de Escusabarajas, pero sí lo vuelve más cercano. Lo difícil, quizá, es explicar cómo esa voz antigua acabó dando nombre a este lugar.

Recreación de una escusabaraja, una antigua cesta de mimbre con tapa. / OpenAI

Escusa y baraja

La Real Academia Española recoge escusabaraja, también excusabaraja, como una palabra formada a partir de escusa y baraja. La primera parte no debe leerse como una excusa en el sentido actual de pretexto. Escusa procede del latín absconsus, con el sentido de escondido, y ahí encaja la idea de un recipiente cerrado, hecho para guardar o llevar algo protegido.

La segunda parte es menos clara. Baraja remite hoy sobre todo al conjunto de cartas, pero esa asociación no basta para concluir que la escusabaraja tuviera relación directa con los naipes. Tampoco permite descartarlo del todo. Un cesto usado para llevar comida y objetos de diario podía guardar también una baraja para matar algún rato libre. En la palabra queda una unión antigua cuyo sentido exacto ya no resulta evidente.

Las referencias antiguas ayudan a entender mejor el objeto. La mayoría ha visto alguna vez cestas parecidas, aunque casi nadie las llame ya así. En el Fichero General de la RAE aparece descrito como una pieza de esparto, mimbre o paja, de forma ovalada o redonda, con suelo llano, paredes bajas y tapadera. Otras definiciones hablan de un cesto con cubierta, asa y cierre, pensado para llevar cosas dentro y mantenerlas resguardadas. Algunas podían incluso cerrarse con candado.

Era un útil práctico de la vida doméstica y, sobre todo, rural. Servía para transportar comida, enseres u objetos de uso cotidiano, algo perfectamente reconocible en el interior de Gran Canaria. No hay una explicación cerrada que diga por qué esa palabra acabó fijada allí, pero el vínculo no parece forzado. En el diccionario, escusabaraja tiene una sola acepción y nombra una cosa muy concreta. De alguna forma tuvo que llegar hasta allí, pero llegó.