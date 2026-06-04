Arucas transforma sus calles en un lienzo efímero con más de cuarenta alfombras para el Corpus Christi

Hay tradiciones que se contemplan y otras que se viven. En Arucas, cada mes de junio, cientos de manos convierten las calles del casco histórico en un inmenso lienzo al aire libre donde la creatividad, la devoción y la identidad colectiva se entrelazan durante unas horas antes de desaparecer para siempre.

La ciudad celebrará el próximo 7 de junio una nueva edición del Corpus Christi y de la Fiesta de la Alfombrada, uno de los acontecimientos culturales y patrimoniales más emblemáticos del municipio y una de las manifestaciones de arte efímero más destacadas de Canarias.

La celebración, documentada desde 1555, trasciende hoy su carácter religioso para convertirse en una cita que reúne a vecinos, asociaciones, colectivos y visitantes en torno a una tradición que forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones de aruquenses.

Un museo efímero de más de un kilómetro

Desde primeras horas de la mañana, las calles del casco histórico comenzarán a transformarse en un gran tapiz multicolor gracias a la elaboración de más de cuarenta alfombras artesanales.

Sal, serrín teñido, flores, arenas y tierras naturales servirán como materia prima para dar forma a composiciones únicas que convierten el recorrido procesional en una auténtica galería artística al aire libre.

Cada alfombra es el resultado de semanas de preparación y del trabajo conjunto de entidades vecinales, asociaciones culturales, colectivos sociales y grupos de amigos que mantienen viva una tradición transmitida de generación en generación.

El resultado es un espectáculo visual que atrae cada año a miles de personas y que sitúa a Arucas como uno de los principales referentes del arte efímero en Canarias.

El momento más esperado del Corpus

La jornada culminará a las 18:00 horas con la celebración de la Solemnidad del Corpus Christi en la parroquia de San Juan Bautista.

Tras la eucaristía tendrá lugar la tradicional procesión del Santísimo Sacramento por las calles alfombradas del municipio, recorriendo las obras realizadas durante toda la jornada.

Uno de los instantes más emocionantes llegará al final de la celebración, cuando desde la bóveda del altar mayor del templo se produzca la tradicional lluvia de pétalos que dará forma a la última alfombra floral del día, una imagen que se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de esta festividad.

Un programa que comienza días antes

Los actos arrancarán oficialmente el jueves 4 de junio con el izado de la bandera del Corpus Christi a las 12:00 horas.

Ese mismo día, a las 20:00 horas, tendrá lugar el pregón de las fiestas, que correrá a cargo del reverendo Luis María Guerra Suárez y contará además con un recital de la soprano Elena Cabrera Pérez.

La programación cultural se completará con la exposición SYNERGÍA, del fotógrafo Job Marrero Alemán, que podrá visitarse del 5 al 26 de junio en el Espacio Cultural La Mutua. La inauguración está prevista para el viernes 5 de junio a las 11:00 horas.

Noticias relacionadas

Con más de cuatro siglos de historia, la Fiesta de la Alfombrada volverá así a demostrar por qué sigue siendo una de las tradiciones más queridas de Arucas, capaz de transformar durante unas horas sus calles en una obra de arte colectiva que desaparece al paso de la procesión, pero que permanece viva en la memoria de quienes la contemplan.