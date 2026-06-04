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La Gerencia de AP de Gran Canaria da la bienvenida a 44 residentes en Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria

34 médicos y diez nuevas enfermeras inician su proceso formativo especializado

Un instante del acto de bienvenida

Un instante del acto de bienvenida / LP/DLP

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La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

La Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria, adscrita a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, celebró este jueves el acto de bienvenida a los 44 residentes que inician su periodo de formación sanitaria especializada en Medicina y en Enfermería Familiar y Comunitaria. Se trata de 34 nuevos médicos internos residentes (MIR) y diez nuevas enfermeras internas residentes (EIR), que inician su formación en los centros sanitarios grancanarios acreditados para la docencia.

El periodo de formación de los nuevos especialistas es de dos años para los EIR y cuatro para los MIR, periodo de tiempo durante el cual los nuevos profesionales sanitarios reciben una formación teórico práctica al tiempo que realizan actividad asistencial en los centros sanitarios y se fomenta la actividad investigadora.

Primera comunidad en ocupar todas sus plazas

Canarias ha logrado ocupar la totalidad de las 465 plazas ofertadas en la convocatoria correspondiente a 2025-26 de formación sanitaria especializada en todas las especialidades. De esta forma, el Archipiélago se ha convertido en la primera comunidad autónoma del país en lograr ocupar todas las plazas ofertadas para médicos y enfermeros internos residentes, MIR y EIR, entre otras categorías profesionales.

El SCS oferta para la presente convocatoria 465 plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE), lo que representa la cifra más alta de plazas para FSE hasta ahora ofrecida por el sistema de salud en Canarias, dado que se supone un incremento de 141 plazas respecto a la oferta de 2018 para la formación de especialistas en las instituciones sanitarias de las islas. Con respecto al año 2023, el aumento es de 29 plazas, lo que sitúa Canarias por encima de la media nacional, que es de un 3 por ciento.

Centros docentes

Los especialistas en Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria se forman en las Unidades Docentes Multiprofesionales, que son el conjunto de recursos personales y materiales, dispositivos asistenciales, docentes y de investigación, necesarios para impartir formación reglada en ambas especialidades por el sistema de residencia (MIR o EIR), de acuerdo con lo establecido en el programa oficial de las especialidades.

Las Unidades Docentes cumplen los requisitos de acreditación establecidos por el Ministerio de Sanidad, siendo sometidos periódicamente a un proceso de auditorías para evaluar su calidad formativa. La Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria cuenta con una Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria en la que se forman los futuros especialistas en Medicina y en Enfermería Familiar y Comunitaria.

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Es a los tutores de los centros de salud a los que corresponde el seguimiento y supervisión de las actividades realizadas por el médico o enfermero residente a lo largo de los años que dura su programa de formación, funciones, formación y dedicación.

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